Слишком крут, чтобы умереть

Когда вышел «Изгой-один», все просто «выпали». Впервые за долгое время фанатам «Звёздных войн» показали что-то, от чего не хотелось закатить глаза. Поклонники — народ строгий, но здесь придраться было не к чему. Фильм превзошёл все ожидания. Показывал, что можно быть отважным и вступать в бой, не будучи джедаем, без Силы, с одним лишь стремлением к справедливости. Показывал и то, что за такую отвагу придётся не просто дорого заплатить, а в принципе отдать всё, что есть. Надежду на блюдечке получит только умиротворённая CGI-Лея в финале фильма.



Очарование этой картины было в отказе от сказочных приёмов вроде «что бы ни случилось, в конце все будут жить долго и счастливо». Все положительные герои полегли в бою. Когда ты маленький человек, добравшийся до чертежей Звезды Смерти, невозможно выйти сухим из воды. Disney никогда подобного реализма не допустил бы, но учитывая, что персонажей нет в других фильмах «ЗВ», можно было и не выруливать в хэппи-энд. Как же это было мощно. Во многом сам факт приквела скрадывает эффект внезапно эпичного финала.



Теоретически сериал мог достаться Джин в исполнении Фелисити Джонс. В контракте актрисы значились два проекта по вселенной «Звёздных войн». Да и сама история располагает. Отец Джин создал Звезду Смерти, которая её же и убьёт. Довольно сильный момент. В «Изгое-один» она главный персонаж, уж можно было наскрести отрезок времени за пару-тройку лет до событий её службы у Альянса, и рассказать о них. Но утешительный приз достался фанатам Диего Луны, чей персонаж, как ни крути, тоже слишком крут, чтобы умереть.



Наверное, так принято, но в промо-интервью актёр при каждом удобном случае старается упомянуть, что подобно своему экранному образу, прыгнул выше головы. До сих пор не может поверить, что попал в такой масштабный проект, а ведь у него очень заметный акцент — ну и всё в таком духе. В некоторых рецензиях на «Изгоя-один» актёра критиковали за его происхождение (мол, он попал в фильм только потому, что создатели хотят соответствовать духу времени) и за то, что в нём нет харизмы Харрисона Форда — иными словами, если не Хан Соло, пошёл вон из «Звёздных войн». Но ведь в этом всё дело — Андор не герой, а обычный человек, который стал героем.



Ну да-да, параллель, конечно, очевидна — что там, что здесь перед нами наёмник, поначалу сражающийся не за идеалы, а за деньги. Но во-первых, появись в «Изгое-один» дикий Хан Соло 2.0, затаившуюся Джин Эрсо никто не заметил бы. Андор там второстепенный персонаж, помогающий главной героине совершить подвиг, и должен был скорее оттенять, чем выделяться. Учитывая, что сейчас речь о его сольнике, сложно сказать, получилось у него это или нет. Так или иначе в сериале Луна играет крайне замкнутого персонажа ещё и потому, что из фильма про Андора можно выловить во многом лишь функциональные моменты, даже всего один момент — он живёт Восстанием. Вот и всё.



В сольном сериале на таком далеко не уедешь, характер нужно усложнить. Написать предысторию, создать убедительную мотивацию, возможно, было даже проще, чем показать всё это на экране. По сути, в персонаже нужно сохранять настроение оторванности от своих корней, ощущение отчаяния, боли, гнева и других разрушительных эмоций, пряча их за настороженным видом. Всё остальное (и главное) транслировать неявно, фоново, без истерик и драмы с заламыванием рук. К тому же, не забывать о последовательности. В сериале у главного героя ещё есть какие-никакие приятели и те, кому он дорог, но спустя пять лет единственным другом Андора будет перепрограммированный имперский дроид, которого он сам же и взломал, а на условное проявление чувств этот персонаж способен, зная, что вот-вот умрёт. На шпионскую профдеформацию Андору отведено два сезона.



Если в фильме 2016 года Кассиан Андор уже боец с миссией, то в приквеле он просто вор, который хочет выжить и даже не думает сражаться. В этом заключается расхождение с фильмом, где он чуть ли не бьёт себя в грудь, заявляя, что сражается с шести лет. В «Андоре» уже показали детство главного героя, но только чтобы в «реальном времени» его личная «поисковая миссия» выглядела убедительно. На самом деле, на превращение мелкого вора в вора помасштабнее у персонажа целых пять лет, в которые втиснуты события приквела.



Как превратить наёмника в шпиона, знает Лютен Раэль, которого играет потрясающий Стеллан Скарсгард. Он с Андором особо не церемонится, без обиняков заявив, что тот в любом случае умрёт — вопрос лишь в том, что он успеет сделать напоследок. Раэль поступил мудро, выбрав на роль революционера человека без будущего. Да и вообще персонаж Скасгарда вдохновляет. Ему уже за 70, а он бодро торгует антиквариатом, тайком вербуя тех, кому нечего терять. Это, конечно, смело — сказать себе нечто в духе: «Я не слишком стар для этих ваших Звёздных войн, дайте мне бластер, и Империи конец». Создатели проекта опасались, впишется ли такая глыба, как Скарсгард, в проект формата «ЗВ», но это они, наверное, не всерьёз — актёр, способный троллить Триера в интервью, способен вообще на всё. Нет, серьёзно, из него получился отличный покровитель отверженных.



В «Андоре» в целом сильный актёрский состав, на такой каст даже не рассчитываешь. Хороши даже те, у кого совсем небольшие роли. А ещё в проекте невероятный сценарий, способный удерживать внимание даже в максимально простые моменты, скажем, когда герои просто сидят за столом и разговаривают. Камера почти не двигается, больше ничего не происходит, а динамика сохраняется. Казалось бы, так и должно быть, но ведь встречается в проектах не так часто, как хотелось бы.



Это хитрейший сериал, где первые три эпизода — лишь стартовая полоса (потому в один день и вышли). Когда начинает казаться, что курс проекта определён, он тут же меняет направление. И это безумие, мы же знаем, что всё закончится буквально по схеме: обнять-плакать-умереть. «Изгоя-один» никто не отменял, удивить, в общем-то, нечем, но создателям «Андора» всё равно удаётся. Неторопливый темп сериала можно обвинить в затянутости, но он необходим, чтобы показать, с каким трудом Сопротивлению даётся малейший прогресс. Зрители должны прочувствовать всю опасность, когда боишься каждого шороха, не можешь никому доверять, живёшь в положении вечной недосказанности и подозрений. Ну и на фоне подобного затишья любой экшен будет восприниматься той ещё бурей.



Вслед за «Изгоем-один» «Андор» способен расширить и без того огромную аудиторию поклонников «Звёздных войн» — помимо прочего, ещё и за счёт своей приземлённости. Да, всё происходит где-то в далёкой-далёкой галактике, но и там всё как у людей. Персонажи «Андора» просыпаются, ходят на скучную работу, берут друг у друга в долг до зарплаты, идут в бар после работы, встречаются с кем-то, занимаются сексом, мучаются утренним похмельем — и так по кругу.



Сказка о спасении на реалистичном фундаменте — хороший ход для «Звёздных войн». Невоспетые герои, сражающиеся на миксе адреналина и отчаяния, а из суперспособностей — лишь умение не сходить с ума от бессилия. Рождение Сопротивления показано в деталях, чуть ли не инструктивно, но не слишком вдохновляюще, по крайней мере, для юной аудитории.



Загнанный в угол космический вор — минимально метафоричный образ, не располагающий к тому, чтобы следующее актёрское поколение проектов по «Звёздным войнам» в своих интервью рассказывало, что любовь к киновеленной им привил безликий шпион. Хотя кто знает? «Андор» — это не только история борьбы с Империей, это ещё история мигранта, которому знакома трагедия лишнего человека, и кто смог найти своё место в жизни.



В любом случае у проекта свои цели. Создатели «Андора» называют сериал шпионским триллером, максимально далёким от сказочной киновеленной, как они, впрочем, и хотели. В сериале никто не демонизируется — силы неравны, но все отрицательные персонажи прописаны так, что им достаточно легко сопереживать, а все положительные герои — не герои вообще, а кучка отщепенцев, которыми движет безысходность и чувство вины, идейность как раз в меньшей степени, а кто-то вообще только притворяется «своим». «Андор» — сериал о том, что даже маленькие победы достаются тяжело и медленно, а надежду создают те, у кого её никогда не будет. Но, пожалуй, больше всего он о желании доказать, что можно выдать отличный проект в рамках киновеленной, не выезжая исключительно на величайшем наследии «Звёздных войн».