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Андор — 1x06–07

Andor

Рецензии ВсеяредакцииРеволюция проходимцев (Сергей Чацкий)Слишком крут, чтобы умереть (Катерина Воскресенская)Эпизодники1x04–051x06–07
Под весом собственных яиц «Андор» падает с небес на землю. Точнее, из вакуума космической оперы врезается в грунт — в кино про чиновничью борьбу имперских функционеров.

Никто не сомневался в том, что партизанская операция из шестой серии пройдёт успешно. Не без потерь, не без сбоя в генеральном плане, но всё-таки успешно. Не обошлось и без обязательной внезапной перестрелки, которая разгорается за считанные минуты до завершения ответственной миссии по проникновению на хорошо охраняемый аванпост Империи и угону космического грузовичка, набитого сворованными из казны деньгами. Дёру наши борцы за свободу дают под неописуемой красоты метеоритный дождь — считай, и от вражеских перехватчиков в небе скрыться будет проще, и зрителям получится доказать, что далеко не все CG-художники Disney разбежались по дорогим полнометражкам.

Вдоволь навоевавшись, Андор забирает положенную ему долю и пытается залечь на дно на какой-нибудь тёплой планетке — повстанческими идеями молодой человек зарядился не в полной мере и вновь рисковать головой ради всеобщего блага не спешит. Однако решение остепениться не сказывается на темпе повествования, ведь нас опять перемещают поближе к Мон Мотме и её манёврам на политической арене. Хрупкая женщина в роскошном платье на светских раутах не только сплетнями обменивается, но и беседует с крупным банкиром о том, что император Палпатин — мужик и без того авторитарный — после проделок банды Андора лишь ужесточает меры борьбы с инакомыслием. Словом, пришла пора украдкой пустить средства честных и не очень вкладчиков на благое, но крайне опасное дело — организацию полноценной повстанческой сети по всей далёкой-далёкой галактике.

Всё глубже в подполье, всё дальше от «Звёздных войн». «Андор» продолжает выглядеть самодостаточным и дерзким сериалом, который, повторим уже озвученный тезис, мало что потерял бы, не будь в нём и намёка на приквельную природу и связь не то что с «Изгоем-один», но и со вселенной «Звёздных войн» в принципе.

А ещё как-то так получается, что арки второстепенных персонажей, не сражающихся против гегемонов на поле боя, а пишущих хронику галактической гражданской войны в чистеньких кабинетах и на вечеринках высшего света, не просто выходят со злоключениями Андора на равных по хронометражу, но и перевешивают их. И всё чаще мы ловим себя на мысли, что не за эволюцией главного героя нам интереснее наблюдать, а за повседневной жизнью на ранее невиданных планетах. Таких, например, как жаркий курортный мир Ниамос, из-за сероватого цветокора сериала напоминающий скорее бюджетные курорты Анапы, чем гламурный Майами — край синти-попа и кокаиновых ковбоев.

На этой же планете, кстати, Кассиана по чистой случайности примет имперский патруль, после чего в местном суде герой получит шесть лет заключения — не самое адекватное наказание за то, что ты слишком подозрительно шёл в продуктовый магазин в пятницу утром. Зато теперь Андор при виде революционеров крутить носом не станет, и будущие ратные подвиги самоуверенного кенарийца вот-вот споткнуться об имперских чекистов, чьи сюжетные ветки наконец-то вышли на линию соприкосновения с сюжетными ветками мятежников, за которых мы яро болели во время диверсии на Алдани.
Сергей Чацкий
26 октября 2022

   


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