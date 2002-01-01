Посмотрев почти целый сезон «Андора», пришло время задать самый главный вопрос — над чем в тюрьмах целыми днями работают заключённые? Если они там не строят детали для Звезды Смерти, тогда зачем это всё? Тони Гилрой говорит, никто не собирает громадную деталь в одном цехе только затем, чтобы потом разбирать её в другом — нет, они «создают фундамент второго сезона». Неплохо сказано. В свете одиннадцатой серии ещё и буквально.



По местным обычаям жители Феррикса превращают своих мертвецов в кирпичи. Да-да, и вот это уже не планета в стиле лофт, а жуткое местечко в плане дикости почти людоедского толка. Нет, конечно, некий элемент цивилизованности похоронные обряды не миновал — после двух дней траура умершего кремируют, затем его прах смешивают с раствором для укладки кирпича, и в итоге человек становится частью стены. Никогда ещё фраза «наши мёртвые нас не оставят в беде» не звучала настолько точно.



Интересно, то, что герои живут на чёртовом кладбище, помогает им больше ценить каждый день и быть человечнее? В противовес фашизму Империи жители Феррикса даже слишком хороши — и кто там ещё думал, что проекту недостаёт фантастики? В рабочем районе обычно не до эмоциональных расшаркиваний, но персонажи проявляют больше эмпатии, такта и доброты, чем могли бы в подобных условиях. Скажем, Мон Мотма не вцепилась ногтями в лицо тому, кто предложил ей продать собственную дочь, потому что ей не позволяли это сделать происхождение, воспитание, положение. Но у тех, кто банально выживает, возможно, нет сил считаться с чужими чувствами на таком уровне, как в эпизоде с дроидом.



Говорят, о людях можно судить по тому, как они ведут себя с детьми, животными или кем-то, кто от них зависит. После смерти Маарвы B2EMO чувствует себя оставленным, проявляет преданность и свободу воли. Все всё понимают и терпеливо нянчатся с ним, не задаваясь вопросами, почему этот дроид способен на глубокую привязанность и когда начнётся восстание машин.



Фиона Шоу была так прекрасна в этом сериале. Очень жаль, что мы не увидим её во втором сезоне. Впрочем, сам приквел «Изгоя-один» даёт понять, что смерть — штука условная, но и с точки зрения сюжета Маарва выполнила свою функцию. В начале сериала она увезла Кассиана подальше от проблем, и сейчас с той же целью не стала наживкой Империи, но скорее всего, всё равно ею окажется. Казалось бы, у Андора больше нет причин возвращаться, но на Ферриксе все так его ждут, что не появиться будет даже как-то неловко.



Устроив восстание в тюрьме на планете Наркина 5, заключённые столкнулись с испытанием новорождённых черепашек — сначала добраться до воды, потом выжить. Андор и Мелши справились и стали искать транспорт, чтобы улететь подальше от тюремных будней. Мелши — персонаж из «Изгоя-один», который спас Джин от трудового лагеря, перехватив турбо-танк Галактической Империи, в котором её туда везли. Ну а пока он не крутой спасатель, а просто висит на скале и ноет, что больше не может. А вот Андор уже куда больше походит на себя из фильма, где единственной его функцией было отвечать на подобные выпады в духе «всё ты можешь, ты должен». И ведь работало же.



Миссия «карабкаться за жизнь» прошла успешно, но на горизонте возникли местные жители Наркины 5, которые преподали беглецам урок, что самоуверенность загоняет в ловушку, а чутьё может подводить. Но в целом фрагмент достаточно лёгкий, вроде условного «выбивания долгов» из первой серии. В одиннадцатом эпизоде происходит много трагичного, но по настроению этого почти не улавливается — возможно, на контрасте с предыдущими тремя сериями Бо Уиллимона, который нацелился довести зрителей до нервного срыва.



Чтобы подуспокоить расшатанные нервы поклонников, Тони Гилрой, не будучи фанатом «Звёздных войн», прописал самую близкую киновселенной серию во всём сезоне. Сначала его отстранённость помогла привлечь к проекту тех, кто сопротивлялся влиянию франчайза до последнего, а теперь Гилрой даёт понять фанатам космооперы, что и для них в сериале что-то есть. Впрочем, львиная доля всего, что касается фансервиса, дело рук команды — они там все настоящие фанаты, и могут запараллелить допрос Бикс с допросом Леи из «Новой надежды» и запихнуть пару-тройку хитрых артефактов в магазин Лютена.



После эпичного монолога из десятой серии некоторые фанаты решили, что он джедай. Легко спутать, просто очень хороший актёр, но у них и аргументы есть: в своей речи персонаж Скарсгарда упоминал период 15-летней давности, примерно тогда был отдан Приказ 66, после которого джедаев почти полностью истребили. Любопытные артефакты в его магазине плюс кайбер-кристалл, который Лютен дал Андору, дают понять, что он не так прост. Хотя Раэль и без светового меча шустрый тип. Тусуется с экстремистом Со Геррерой (он произносит ключевую фразу эпизода: «Назовём это войной»), тяговые лучи разрушает и имперские истребители заодно. У других сторонников восстания и экшена меньше, и опций в борьбе тоже. Они абсолютно беспомощны. Мон Мотма оплакивает выбор дочери — героиня наблюдает за происходящим, не имея возможности ни на что повлиять. Так B2EMO видит, как увозят Маарву, так Андор смотрит вслед уходящему Мелши.



В финале эпизода оставлена мощнейшая визуальная отсылка к «Изгою-один» — тому самому, где Джин и Кассиан погибают, — вплоть до прощальных объятий. Чертовски прямолинейно для проекта, которому, как бешеной собаке, сто вёрст во избежание явного фансервиса не крюк. Например, художники по костюмам подчёркивали, что работали тоньше, принципиально отказываясь от примитивных отсылок, упоминая такие источники вдохновения, что сам Гилрой ногу сломит. Но один раз можно, тем более чтобы показать — подкосить может не только взрывная волна Звезды Смерти. Достаточно и просто посмотреть на мегаубитый вид персонажа Диего Луны. Даже бластер Андор отдаёт, наверное, только затем, чтобы не застрелиться. Как и говорила Маарва: «Это просто любовь, с ней ничего не поделать».



В том же эпизоде есть один реабилитирующий момент. В «Изгое-один» перед смертью Андор сказал Джин: «Твой отец гордился бы тобой». И это казалось ничего не значащей фразой или просто слабым утешением, но в этом эпизоде, передавая сообщение Маарве, Кассиан обещал, что она будет им гордиться. Для персонажа родительское одобрение правда имеет значение, и в будущем он экстраполирует собственные ценности. Желание впечатлить мёртвых всегда сильнее, но это лирика, а с практической точки зрения к выходу восстания на новый уровень всё готово. Деньги отмыты, жертвы принесены — все дороги ведут в Феррикс. В остальном эпизод заканчивается очевидной параллелью (как было в третьей серии с побегом, где инфантильность главного героя подчёркивалась присутствием тех, кто в буквальном смысле управляет его жизнью): восход солнца над океаном, никакой надежды и смирение со всем, что произойдёт. Катерина Воскресенская 22 ноября 2022



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