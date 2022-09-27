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← Все рецензии О сериалеВидео / 6Кадры / 8Постеры / 9Разное / 3Фанарт

Андор

Andor

Революция проходимцев

Перечислим стадии принятия новейшей трилогии «Звёздных войн»:

1) Предвкушение: купить LEGO-набор «Тысячелетний сокол» и обрубить дома интернет-кабель, дабы не объесться спойлерами за считанные дни до премьеры седьмого эпизода;

2) Скепсис: подождать пару лет и смотреть восьмую главу великой космической саги, но уже с прохладной головой;

3)Разочарование: дожить до 2022 года, ни разу не посмотрев девятый эпизод (как говорил Чувак из Postal: I regret nothing).

Ну а сейчас можно посмотреть «Андора» и осознать, что всё не так уж плохо на сегодняшний день. К нашему благу, курс доллара давно отвязался от котировок мидихлориан.

Вознесём же хвалу капитализму! Храни нас всех Карл Маркс, и да направит твоя воля наши «Сникерсы» в правой руке и «Марсы» в левой на милостивые деяния! Ибо деньги способны взять под уздцы и Тёмную, и Светлую стороны Силы, напомнив диснеевским продюсерам, что лазерные мечи, ситхи и мыльная опера вокруг семейства Скайуокеров — это лишь частичка чего-то большего.

«Звёздные войны» и без участия Disney были дойной коровой, однако до выхода трилогии сиквелов эту бурёнку эксплуатировали голыми руками, а уже при Микки Маусе расщедрились на хороший доильный аппарат. С «Пробуждением Силы» пробудились контентные мощности, в том числе полнометражные спин-оффы с подзаголовком «Истории» и многосерийные проекты в сеттинге далёкой-далёкой галактики для стриминга Disney+. Тут-то и началось настоящее волшебство: оказалось, что «Звёздные войны» могут быть и хорошим космическим вестерном («Мандалорец»), и бодрым приключенческим кино а-ля «Индиана Джонс» («Соло»), и даже шизанутой аниме-антологией (Visions).

В эту эпоху открытий и заколачивания бабла на радарах Disney объявилась парочка талантливых ребят — режиссёр Гарет Эдвардс и сценарист Тони Гилрой, решившие слепить из звездновойнового теста «Спасти рядового Райана» в космосе. И ведь у них, чёрт возьми, получилось, пускай и с поправкой на вмешательство в творческий процесс студийных надзирателей, что привело к жёсткой редактуре и пересъёмкам. Получившийся в результате «Изгой-один» — приквел «Новой надежды», повествующий о группе повстанцев, выкравших у Империи чертежи Звезды Смерти, —продемонстрировал зрителю, что серия «ЗВ» может быть иной. Доказал, что «ЗВ» критически необходимо быть иной. Суровой, покрытой ржавчиной, через объектив дрожащей камеры показывающей, что Сопротивление — не армия Мэри Сью, а серьёзные партизаны, которые могут ссориться между собой, могут терпеть поражения и могут умирать без надежды на чудесное воскрешение аккурат перед финальными титрами.

«Андор» — приквел «Изгоя-один», повествующий об одном из героев фильма Эдвардса, повстанце Кассиане Андоре (Диего Луна) в тот момент его карьеры революционера, когда Сопротивление только-только формировалось (в промежутке между третьим и четвёртым эпизодами организованно выступить против политики Галактической Империи мало кто рисковал). И вот же диво, сериал за авторством Гилроя (в этот раз он творил соло, без Эдвардса), позиционировавшее себя как циничный шпионский триллер, и вправду оказалось таковым.
В начале первого из трёх доступных на данный момент эпизодов ведущий охоту на призраков прошлого диверсант-любитель Андор, оказавшись под угрозой раскрытия, безжалостно расправляется с парочкой имперских силовиков и крадёт у них дорогой девайс, за который можно выручить нехилую сумму на чёрном рынке. С этого момента и начинается сценарный сыр-бор, в ходе которого протагонист познакомится с членом Повстанческого Альянса Лютеном Раэлем (Стеллан Скарсгард), и с этого же момента зритель осознаёт, что озвученные задолго до премьеры «Андора» обещания Гилроя снять «Звёздные войны», не похожие на «Звёздные войны», не были брехнёй. Уверенность в этом закрепляет еле заметный момент из третьей серии, когда Кассиан в разгар перестрелки процеживает сквозь зубы «shit»: такого рода «сквернословие» в рамках семейной направленности диснеевских «Звёздных войн»— заявка на ревизионизм.

Ну да ладно. Всё-таки акцентировать внимание стоит не на том, как Андор ругается, а на том, какой «Андор» выдерживает тон. Здесь пахнет лютой смесью старомодного киберпанка и неонуара со свинцовыми яйцами. Дождливо-неоновый антураж, резко сменяющийся экскурсией по густонаселённой свалке, где авантюрист Кассиан с друзьями и обитает — привет от «Бегущих по лезвию». Сюжет про повстанца поневоле с загадочным прошлым — что-то такое мы видели и у Хичкока, и в экранизациях шпионских триллеров Джона ле Карре. Небывалые по меркам «Звёздных войн» реализм и приземлённость — подарок от старшего брата «Изгоя-один» (здесь есть бары и бордели, а герои умеют хладнокровно убивать, бухать и заниматься сексом, пускай «клубника» и остаётся за кадром — явно не трэшанина уровня «Пацанов», однако для «Звёздных войн» вольности более чем ощутимые).

Сейчас мы точно знаем, что в «Андоре» будет два сезона. Мы увидели, как Диего Луна лавирует в толпе зевак, учиняет ловкий стелс, стреляет из бластера, роется в мусоре и молча впитывает азы подрывного дела от своего будущего ментора Лютена Раэля. Правда, полюбовались мы лишь парочкой планет — помойным Ферриксом, городом-ульем Морлана-один, а также покрытой джунглями Кенари их флешбэков с участием совсем ещё юного Кассиана, живущего среди самодержавных беспризорников, прямо как сироты из «Повелителя мух».

Более того, мы знаем дальнейшую судьбу Андора — все мы смотрели «Изгоя-один». А также прекрасно понимаем, что история молодого инсургента создавалась с упором не столько на фанатов «Звёздных войн», сколько на равнодушного к ним зрителя, из-за чего «духовные скрепы» вселенной Лукаса в определённых моментах вполне могут затрещать по швам. Однако мы готовы констатировать, что этот вымазанный в грязи и саже проект с альтернативным взглядом на издревле сказочные «Звёздные войны» пришёлся нам по душе. А потому ловите первоначальный вердикт: смело смотрим «Андора» дальше и благодарим дирекцию Disney за то, что в день релиза выкатили сразу три эпизода и завершили их не интригой, не хитрожопым вопросом, не клиффхэнгером, а намёком на то, что впереди нас ждёт ещё больше колоритных персонажей, экшен-операций в тылу врага и кайфовых космических приключений.

   
   
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Сергей Чацкий
27 сентября 2022
 
Оценка автора
Кино
Читательский рейтинг
67%
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