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Сорвиголова: Рождённый заново

Daredevil: Born Again

Так ли страшен чёрт?

«Сорвиголова» от Netflix — настоящий мастер-класс по кинокомиксам. Он показал, как можно снимать про мужчин в трико мрачно, серьёзно и стильно, и за три сезона с хвостиком влюбил в себя абсолютно всех смотревших, даже если они никогда не интересовались комикс-героями. 6 лет, 4 месяца и 17 дней мир страдал, пока Marvel Studios и Disney+ не презентовали продолжение…

«Сорвиголова: Рождённый заново» формально — наследник старого сериала, фактически — совершенно новый проект с теми же лицами в главных ролях. Чарли Кокс всё так же чертовски обаятелен как Мэтт Мёрдок и дьявольски хорош как Сорвиголова, Винсент Д’Онофрио всё тот же угрожающе шикарный амбал, но с первых же секунд понимаешь, ничто уже не будет по-прежнему.

Сезон начинается с живительного глотка ностальгии и кровавого экшена, которые, впрочем, тут же оставляют после себя удручающее впечатление и наглядно демонстрируют: никогда нельзя идти на поводу у публики (если ты, конечно, не «Соник в кино»). А раз уж пошёл, иди до конца и делай это с умом. Увы, у нас здесь не тот случай.

По ходу производства эпизодов «Рождённого заново» главные второстепенные герои сериала-предшественника Карен Пейдж (Дебора Энн Уолл) и Фогги Нельсон (Элден Хенсон) блистали лишь своим отсутствием — сложно было это не заметить, и поклонники молчать не стали. Так, имея готовый сценарий и отсняв половину сезона, вдоволь наевшись зрительского возмущения и здраво рассудив, что без прежней команды их фантазии на тему смотреть никто не будет, авторы срочно приняли меры. Лучше бы они этого не делали… Лучше бы этих 15 минут не было!

Видно, что вступительная сцена добавлена наспех, в последний момент. Фирменный коридорный бой хоть и снят одним дублем, и поставлен тем же хореографом, слишком торопливый и дёрганый, а движения Сорвиголовы напичканы такими спецэффектами, от которых у Бена Аффлека возникли бы вьетнамские флешбэки. Благо драка быстро оказывается в полной темноте и компьютерном дыму, лишь бы как-то прикрыть этот срам.

Сценаристам стоило иметь яйца, чтобы сразу начать свою историю с чистого листа, или мозги, чтобы вписать старых героев в сюжет, не подгоняя их наскоро под мотивацию и экспозицию начала сезона. В нынешнем виде это лишь оставляет осадок разочарования, боли и привкус лицемерия. К счастью, со второго эпизода сериал словно и сам рождается заново: становится спокойным, временами мрачным, а под конец и вовсе жестоким. Покончив с обязательной программой, авторы продолжают гнуть свою линию. «Рождённый заново», конечно, совсем другой сериал, но это и неплохо.

Мэтт Мёрдок теперь другой человек. Вместо полицейских сирен и криков о помощи он слушает Ника Кейва на виниле, собирается в офис своей новой адвокатской конторы и даже живёт не в Адской кухне, а более презентабельном районе Нью-Йорка. Место Карен Пейдж заняла новая возлюбленная, и героиня Маргариты Левиевой чудо как хороша, хотя, чувствуется, та ещё тёмная лошадка. Вместо Фогги — новая партнёрша по бизнесу. Оба были в комиксах о Человеке без страха, и ещё будет время познакомиться с ними поближе. Только больно тихо в этом омуте…

Дьявол, как обычно, кроется в деталях: затянутые диалоги при общей торопливости, многократный пересказ уже известного, слабо очерченный контекст из связанных проектов киновселенной. Тот, кто решит начать просмотр «Сорвиголовы» с «Рождённого заново», рискует ничего не понять. Особую боль доставляют песни. Кто решил, что вообще нужны песни, да ещё так ужасно подобранные? В первой серии они просто не к месту, во второй — уничтожают кульминацию начисто.

На светлой стороне — интересный детективный сюжет, спираль которого туго закручивается к концу второго эпизода. Великолепная музыкальная тема Дьявола Адской кухни, переработанная из культовой заглавной композиции, неотрывно сопровождает героя, задавая нужный тон повествованию. Картинка не такая гнетущая и менее контрастная: если сериал от Netflix запоминается обилием жёлтого и красного цвета, глубоких теней, то диснеевский, вместе с переменой настроения протагониста, отличается тёплым светом и лёгкой дымкой, из которой падение во мрак становится куда как глубже. А падение это неминуемо, и первые его кровавые плоды Мэтт уже пожинает.

Впереди 7 эпизодов. Нас ждёт возвращение Карателя в исполнении Джона Бернтала, и, чем чёрт не шутит, может статься, авторы далеко не так глупы, как могло сперва показаться. Узнаем в следующих сериях.

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Мария Баранова
10 марта 2025
 
Оценка автора
Кино
Читательский рейтинг
90%
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