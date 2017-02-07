 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Съёмки «Маньяка» Кэри Фукунаги начнутся в августе Питер Капальди официально заявил об уходе из «Доктора Кто» Победители SAG Awards 2017 Amazon продлил на четвёртый сезон «Моцарта в джунглях», на третий сезон — «Красные дубы» Новые сериалы 30 января — 5 февраля
АНИМЕ
 
Прямая ссылка на новость:

«Академия ведьмочек» — 03, 04

Светлана Худина написала для «КГ-Портала» обзор третьей и четвёртой серий аниме «Академия ведьмочек» (Little Witch Academia). Отзывы читателей — в комментариях. Присоединяйтесь к обсуждению.

+ Обсудить
Темы
 
Эпизодники Академия ведьмочек (Little Witch Academia)

Комментарии

ПопулярныеНепопулярныеВсеяредакцияКарма

    Их ещё нет, но у вас есть замечательный шанс стать первым оратором в этой теме.

    Подставляйте голову ветрам вдохновения, включайте юмор и адекватность на максимум, вырубайте внутреннего Бивиса хуком справа и — вперёд, с песней!

Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Новое аниме зимы 2017 года
 
Коротко об аниме: Судьба, грехи, призраки и фантазии
 
Trigger работает над сериалом про Академию ведьмочек

Тоже интересно

 
КиноСериалы Книга лучше!.. Джордж Мартин. Часть I
 
Кино Постер фильма «Росомаха 3»
 
Кино Международный телеролик фильма «Мстители: Эра Альтрона»
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 151: Спонсорский
 
Кино Вся правда о Сорвиголове
 
Кино Северная Корея 2:0
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?
КГ в соцсетях
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Фил Спенсер о работе игр с Xbox One на Scorpio и многое другое Yooka-Laylee - красочный платформер от ветеранов Rare обзавелся новой демонстрацией For Honor - новый трейлер позволит попасть в эпицентр масштабного сражения Известные косплееры сняли короткометражный фильм "Ведьмак" Minna de Waiwai! - представлен новый геймплейный трейлер платформера для Nintendo Switch

Свежие подкасты

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика