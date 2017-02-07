№ Фильм Сборы в рублях ± Кинотеатры

Среднее Всего

1 Притяжение

271 498 460 −34,7% 1334

203 522 ₽ 775 771 263

2 Звонки

Rings Rings 118 464 707 1166

101 599 ₽ 118 464 707

3 Балерина

Ballerina Ballerina 64 667 974 −23,3% 1236

52 320 ₽ 160 003 398

4

↓2 Три икса: Мировое господство

XXX: The Return of Xander Cage XXX: The Return of Xander Cage 36 043 343 −66,3% 964

37 389 ₽ 571 256 333

5

↓1 Ла-Ла Ленд

La La Land La La Land 29 083 095 −32,7% 343

84 790 ₽ 278 281 991

6 Космос между нами

The Space Between Us The Space Between Us 25 461 421 894

28 480 ₽ 25 461 421

7 Голос монстра

A Monster Calls A Monster Calls 22 585 990 763

29 602 ₽ 22 585 990

8 Отпетые напарники

Skiptrace Skiptrace 21 038 193 716

29 383 ₽ 21 038 193

9

↓3 Почему он?

Why Him? Why Him? 14 742 249 −54,5% 277

53 221 ₽ 318 193 664

10 Идеальные незнакомцы

Perfetti sconosciuti Perfetti sconosciuti 9 068 670 127

71 407 ₽ 9 068 670

Мы собрались, чтобы поговорить про сборы (и бюджет) фильма «Притяжение». Опять. Сами понимаете, положение обязывает. Спустя 11 дней кино заработало 775,7 млн. Таблица показывает, что падение на втором уик-энде составило смешные 34,7%. Для сравнения: «Сталинград» потерял 28%, «Экипаж» — 45%, «Легенда № 17» — 29%. Зритель определённо сохранил интерес к картине и вряд ли смотрящие идут на кино, вдохновлённые плохими отзывами.

Неделю назад все удивлялись, как скакнули сборы «Притяжения» в субботу — на 149%. В этот раз прибавление было ещё более внушительным — на 164,4%. Понятное дело, сказывается отсутствие сильных конкурентов — ужастик «Звонки», хоть и заработал приличные деньги для своего жанра, таковым не считается.

А теперь можно поговорить и про бюджет «Притяжения». Режиссёр Фёдор Бондарчук потратил на производство 380 млн и, как говорят, отбил все траты на продаже прав на международный прокат.

В этот понедельник на счету фильма уже было 796 млн. Получается, что «Притяжение» окупило себя в нашем прокате. Разумеется, никто не скажет точную сумму рекламного бюджета, но создатели кино явно не окажутся в глубоком минусе.

Другие новинки — «Космос между нами» и «Голос монстра» — явно помешали друг другу в прокате и заработали сопоставимые деньги: 25,4 млн и 22,5 млн.

Фильм с Джеки Чаном «Отпетые напарники» взял на старте 21 млн. Не самый блестящий показатель: Джеки может лучше, как, к примеру с «Доспехами бога 3», заработавшими на первом уик-энде 130 млн. Сила раскрученного и особо популярного у нас бренда, конечно, но всё равно хреновастенько.