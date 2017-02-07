- №ФильмСборы в рублях±Кинотеатры
СреднееВсего
- 1271 498 460−34,7%1334
203 522 ₽775 771 263
- 2Звонки
Rings118 464 7071166
101 599 ₽118 464 707
- 3Балерина
Ballerina64 667 974−23,3%1236
52 320 ₽160 003 398
- 4
↓2Три икса: Мировое господство
XXX: The Return of Xander Cage36 043 343−66,3%964
37 389 ₽571 256 333
- 5
↓1Ла-Ла Ленд
La La Land29 083 095−32,7%343
84 790 ₽278 281 991
- 6Космос между нами
The Space Between Us25 461 421894
28 480 ₽25 461 421
- 7Голос монстра
A Monster Calls22 585 990763
29 602 ₽22 585 990
- 8Отпетые напарники
Skiptrace21 038 193716
29 383 ₽21 038 193
- 9
↓3Почему он?
Why Him?14 742 249−54,5%277
53 221 ₽318 193 664
- 10Идеальные незнакомцы
Perfetti sconosciuti9 068 670127
71 407 ₽9 068 670
Мы собрались, чтобы поговорить про сборы (и бюджет) фильма «Притяжение». Опять. Сами понимаете, положение обязывает. Спустя 11 дней кино заработало 775,7 млн. Таблица показывает, что падение на втором уик-энде составило смешные 34,7%. Для сравнения: «Сталинград» потерял 28%, «Экипаж» — 45%, «Легенда № 17» — 29%. Зритель определённо сохранил интерес к картине и вряд ли смотрящие идут на кино, вдохновлённые плохими отзывами.
Неделю назад все удивлялись, как скакнули сборы «Притяжения» в субботу — на 149%. В этот раз прибавление было ещё более внушительным — на 164,4%. Понятное дело, сказывается отсутствие сильных конкурентов — ужастик «Звонки», хоть и заработал приличные деньги для своего жанра, таковым не считается.
А теперь можно поговорить и про бюджет «Притяжения». Режиссёр Фёдор Бондарчук потратил на производство 380 млн и, как говорят, отбил все траты на продаже прав на международный прокат.
В этот понедельник на счету фильма уже было 796 млн. Получается, что «Притяжение» окупило себя в нашем прокате. Разумеется, никто не скажет точную сумму рекламного бюджета, но создатели кино явно не окажутся в глубоком минусе.
Другие новинки — «Космос между нами» и «Голос монстра» — явно помешали друг другу в прокате и заработали сопоставимые деньги: 25,4 млн и 22,5 млн.
Фильм с Джеки Чаном «Отпетые напарники» взял на старте 21 млн. Не самый блестящий показатель: Джеки может лучше, как, к примеру с «Доспехами бога 3», заработавшими на первом уик-энде 130 млн. Сила раскрученного и особо популярного у нас бренда, конечно, но всё равно хреновастенько.