 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
«Железный кулак» — трейлер Ноль кадров в секунду. Выпуск 146: Дух Гогидзе Рецензия и отзывы на игру Gravity Rush 2 Победители SAG Awards 2017 WGN America отказался от сериала «Пикник на обочине»
3
КИНО
 
Прямая ссылка на новость:

«Притяжение» отбивает свой бюджет и сборы фильмов в России за 2–5 февраля
Полная таблица

Мы собрались, чтобы поговорить про сборы (и бюджет) фильма «Притяжение». Опять. Сами понимаете, положение обязывает. Спустя 11 дней кино заработало 775,7 млн. Таблица показывает, что падение на втором уик-энде составило смешные 34,7%. Для сравнения: «Сталинград» потерял 28%, «Экипаж» — 45%, «Легенда № 17» — 29%. Зритель определённо сохранил интерес к картине и вряд ли смотрящие идут на кино, вдохновлённые плохими отзывами.

Неделю назад все удивлялись, как скакнули сборы «Притяжения» в субботу — на 149%. В этот раз прибавление было ещё более внушительным — на 164,4%. Понятное дело, сказывается отсутствие сильных конкурентов — ужастик «Звонки», хоть и заработал приличные деньги для своего жанра, таковым не считается.

А теперь можно поговорить и про бюджет «Притяжения». Режиссёр Фёдор Бондарчук потратил на производство 380 млн и, как говорят, отбил все траты на продаже прав на международный прокат.

В этот понедельник на счету фильма уже было 796 млн. Получается, что «Притяжение» окупило себя в нашем прокате. Разумеется, никто не скажет точную сумму рекламного бюджета, но создатели кино явно не окажутся в глубоком минусе.

Другие новинки — «Космос между нами» и «Голос монстра» — явно помешали друг другу в прокате и заработали сопоставимые деньги: 25,4 млн и 22,5 млн.

Фильм с Джеки Чаном «Отпетые напарники» взял на старте 21 млн. Не самый блестящий показатель: Джеки может лучше, как, к примеру с «Доспехами бога 3», заработавшими на первом уик-энде 130 млн. Сила раскрученного и особо популярного у нас бренда, конечно, но всё равно хреновастенько.

3 Обсудить
Темы
 
Бокс-офис

Комментарии

ПопулярныеНепопулярныеВсеяредакцияКарма
  • MoscowGolem
    +–1
    8 февраля 2017 года

    Все проще) убрали из проката все нормальные фильмы. Горячие новинки Сдвинули подальше, через госорганы расчистили путь а через гостелевидение делали пиар по всем каналам. Был бы лего Бэтмен в кино или Биохазард Притяжение провалилось. а у Звонков сеансов тупо меньше. Даже на след неделе Биохазард не с четверга пустили а с Пятницы в угоду лысому.

  • MIIB
    ++4
    8 февраля 2017 года

    №1. MoscowGolem

    Вы ещё скажите, что Притяжение не душевный фильм про любовь, с хорошей актёрской игрой, спецэффектами лучше чем у Бэя и хорошими шутками.

  • Щёчка Натали Дормер
    +
    8 февраля 2017 года

    Мы собрались, чтобы поговорить про «Притяжение». Опять. Сами понимаете, положение обязывает

    Понимаем

Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Рецензия и отзывы на фильм «Притяжение»
 
Подкаст на колёсах. «Притяжение»
 
Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 206: Интервью с продюсерами «Притяжения»

Тоже интересно

 
Аниме ЕВА-173: Кошмарный конь
 
Аниме ЕВА-193: Наш бойбэнд
 
Романтический постер фильма «Дэдпул»
 
Аниме ЕВА-119: «Трапические» тайны
 
Трейлер фильма «Пирамида»
 
Аниме ЕВА-156: Прямая трансляция
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?

Новые комментарии

КГ в соцсетях
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
The Legend of Zelda: Breath of the Wild украсила обложку мартовского Game Informer, авторы обещают целый месяц выпускать эксклюзивные материалы Ni no Kuni II - новые подробности грядущей JRPG из еженедельника Famitsu Torment: Tides of Numenera ушла на золото, новое видео и открытие предзаказа на Xbox One Horizon: Zero Dawn - продемонстрирован фотомод, много нового потрясающего геймплея с лайвстрима Path of Exile - 10 минут игры на Xbox One

Свежие подкасты

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика