«Последствия» — трейлер

Арнольд Шварценеггер опять играет в драму по мотивам реальной истории:
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Арнольд Шварценеггер опять играет в драму по мотивам реальной истории:
Действие в США перенесли. Хм.
А вот Арнольд выдал. В смысле, я не считал его никогда плохим актёром, он всегда старался.
Но тут прям ни хрена себе. То есть, я ему верю, правда верю. И это замечательно.
Надо бы им вместе со Слаем в какой нибудь жизнеутверждающей драме сняться.
№1. Фуфлонаписатель
Он выдал годную драму ещё в недавнем фильме про зомби-дочку. И хорошо, что кто-то решил ещё поэксплуатировать его скилл.
№1. Фуфлонаписатель
Действие в США перенесли. Хм.
Лучше так, иначе выдали бы дичайшую клюкву и мы смотрели бы фильм как на комедию, а не как на драму.
Я думал он в ролике не заговорит уже. В первой половине только смена драматургичных фейсов. Оскара захотел старичок. Больше нужно стараться, больше.