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«Последствия» — трейлер

Арнольд Шварценеггер опять играет в драму по мотивам реальной истории:

 
 
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Комментарии

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  • Фуфлонаписатель
    ++1
    8 февраля 2017 года

    Действие в США перенесли. Хм.

    А вот Арнольд выдал. В смысле, я не считал его никогда плохим актёром, он всегда старался.

    Но тут прям ни хрена себе. То есть, я ему верю, правда верю. И это замечательно.

    Надо бы им вместе со Слаем в какой нибудь жизнеутверждающей драме сняться.

  • MIIB
    ++4
    8 февраля 2017 года

    №1. Фуфлонаписатель

    Он выдал годную драму ещё в недавнем фильме про зомби-дочку. И хорошо, что кто-то решил ещё поэксплуатировать его скилл.

  • Олег Владимирович
    +
    8 февраля 2017 года

    №1. Фуфлонаписатель

    Действие в США перенесли. Хм.

    Лучше так, иначе выдали бы дичайшую клюкву и мы смотрели бы фильм как на комедию, а не как на драму.

  • Ell
    +
    4 Ell
    8 февраля 2017 года

    Я думал он в ролике не заговорит уже. В первой половине только смена драматургичных фейсов. Оскара захотел старичок. Больше нужно стараться, больше.

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