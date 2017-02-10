Дмитрий Лисовский написал для «КГ-Портала» рецензию на фильм «Джон Уик 2». Отзывы читателей — в комментариях. Присоединяйтесь к обсуждению.
Дмитрий Лисовский написал для «КГ-Портала» рецензию на фильм «Джон Уик 2». Отзывы читателей — в комментариях. Присоединяйтесь к обсуждению.
Фуф, отлегло, очень переживал что что-то может пойти не так. Значит пора собираться в кино.
Киану, молодец, мужик! С возрастом стал только лучше. Эх вернули бы его еще в роли Константина. DCEU не хочет себе своего колдуна завести?
Сижу в кинотеатре, пока идёт реклама. Унадайте какой фильм.
Джонк Уик 2 - образцовый сиквел экшен-фильма.
Мифологию мира убийц и отеля Континенталь - расширили. Уровень постановки экшена - повысили. Персонажей новых классных - ввели. Сам уровень крутости персонажа Ривза - поддержали. Персонажей камео из прошлых фильмов Ривза - показали (привет тебе, дьявол-Стормаре). Да и охуенную сцену с карандашом представили.
В общем, уже планирую свой второй поход.
И да, надеюсь фильм хорошо соберет и тот пиздец, который ждет Джона в триквеле на заставит себя ждать
Впервые в истории кино стрельба возведена в ранг Искусства! Киану жжёт! Я никогда подобного не видел! Выше первой части на две (если не больше) головы, тем более в таком жанре! И даже не знаю чем удивят в следующей (надеюсь, заключительной) части, ибо планка задрана ппц высоко! Планирую пойти второй раз.
Считаю что девушкам надо идти на Уика, а не на 50 оттенков. Чем смотреть на смазливого извращенца, лучше уж посмотреть на адепта нормального насилия, к тому же красиво заматеревшего мужчину. И если идешь со спутником, он потом точно спасибо скажет.
№6. zlaya_panda
И если идешь со спутником, он потом точно спасибо скажет.
№3. rbtv
Сижу в кинотеатре, пока идёт реклама. Унадайте какой фильм.
"На пятьдесят оттенков темнее"?