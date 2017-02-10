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Рецензия и отзывы на фильм «Джон Уик 2»

Дмитрий Лисовский написал для «КГ-Портала» рецензию на фильм «Джон Уик 2». Отзывы читателей — в комментариях. Присоединяйтесь к обсуждению.

Рецензия и отзывы на фильм «Джон Уик 2»
8 Обсудить
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Рецензии Джон Уик 2

Комментарии

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  • babavanga
    ++2
    10 февраля 2017 года

    Фуф, отлегло, очень переживал что что-то может пойти не так. Значит пора собираться в кино.

  • zlaya_panda
    ++4
    10 февраля 2017 года

    Киану, молодец, мужик! С возрастом стал только лучше. Эх вернули бы его еще в роли Константина. DCEU не хочет себе своего колдуна завести?

  • rbtv
    +
    3 rbtvспонсор
    10 февраля 2017 года

    Сижу в кинотеатре, пока идёт реклама. Унадайте какой фильм.

  • AlexVolot
    + +6
    4 AlexVolotспонсор
    10 февраля 2017 года

    Джонк Уик 2 - образцовый сиквел экшен-фильма.

    Мифологию мира убийц и отеля Континенталь - расширили. Уровень постановки экшена - повысили. Персонажей новых классных - ввели. Сам уровень крутости персонажа Ривза - поддержали. Персонажей камео из прошлых фильмов Ривза - показали (привет тебе, дьявол-Стормаре). Да и охуенную сцену с карандашом представили.

    В общем, уже планирую свой второй поход.

    И да, надеюсь фильм хорошо соберет и тот пиздец, который ждет Джона в триквеле на заставит себя ждать

  • FUCKINSPIELBERG
    ++2
    10 февраля 2017 года

    Впервые в истории кино стрельба возведена в ранг Искусства! Киану жжёт! Я никогда подобного не видел! Выше первой части на две (если не больше) головы, тем более в таком жанре! И даже не знаю чем удивят в следующей (надеюсь, заключительной) части, ибо планка задрана ппц высоко! Планирую пойти второй раз.

  • zlaya_panda
    +
    10 февраля 2017 года

    Считаю что девушкам надо идти на Уика, а не на 50 оттенков. Чем смотреть на смазливого извращенца, лучше уж посмотреть на адепта нормального насилия, к тому же красиво заматеревшего мужчину. И если идешь со спутником, он потом точно спасибо скажет.

  • AlexVolot
    +
    7 AlexVolotспонсор
    10 февраля 2017 года

    №6. zlaya_panda

    И если идешь со спутником, он потом точно спасибо скажет.

  • cramer
    ++1
    10 февраля 2017 года

    №3. rbtv

    Сижу в кинотеатре, пока идёт реклама. Унадайте какой фильм.

    "На пятьдесят оттенков темнее"?

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