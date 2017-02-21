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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Тим Роббинс снимется в комедийной драме Алана Болла на HBO

Пусть кабельный канал HBO и распрощался после первого сезона с политической комедией «На грани», но от Тима Роббинса (фильмы «Побег из Шоушенка», «Таинственная река») не отказался, затащив актёра в свой новый проект — безымянную семейную драмеди Алана Болла («Настоящая кровь», «Клиент всегда мёртв»).

В центре 10-серийной истории — современная многонациональная семья: профессор философии, его супруга-юрист Одри (Холли Хантер), их общий ребёнок и трое приёмных — из Вьетнама, Колумбии и Сомали. Но за маской счастливого, прогрессивного семейства таится уйма проблем, к которым со временем прибавляется ещё одна напасть — один из детей начинает видеть странные вещи, невидимые для других. Тим Роббинс сыграет разочарованного в жизни главу семьи Грега Бишопа, чей мрачный взгляд на неприглядную реальность усугубляется напряжёнными отношениями с женой.

Болл пишет сценарий, а также выступает шоураннером и исполнительным продюсером сериала наряду с Питером Макдисси. Производство курирует студия Your Face Goes Here.

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 30 июля 2016 годаАлан Болл и HBO работают над новым совместным проектом 11 февраля«Кремниевая долина» — дата выхода четвёртого сезона 10 февраляHBO снимет политическую драму от Уилла Феррелла и Адама Маккея
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