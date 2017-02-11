Объявлена дата выхода четвёртого сезона «Кремниевой долины»

Ребята из команды Pied Piper напомнят о себе весной — кабельный канал HBO официально объявил дату выхода четвёртого сезона «Кремниевой долины». Комедийный сериал вернётся на телеэкраны 23 апреля.

История за авторством Майка Джаджа, Джона Альтшуллера и Дэвида Крински, рассказывает о друзьях и коллегах-айтишниках из знаменитой Кремниевой долины — родины высокотехнологических стартапов, открытий и гениальных идей. Уже который сезон ребята трудятся над тем, чтобы их детище наконец получило всеобщее признание и начало приносить им желанные миллионы долларов. Создатели пообещали, что относительно оптимистичная концовка третьего сезона очень быстро сменится чередой новых трудностей, с которыми столкнутся главные герои на пути к мечте.

В четвёртом сезоне «Кремниевой долины» к своим ролям вернутся Томас Миддлдитч, Ти Джей Миллер, Джош Бренер, Мартин Старр, Кумэйл Нанджиани, Зак Вуд, Аманда Крю, Кристофер Эван Уэлш и Сьюзан Крайер.

Исполнительными продюсерами наравне с Джаджем выступают Алек Берг, Майкл Ротенберг и Том Лассалли. В четвёртый сезон «Кремниевой долины» войдут десять свежих эпизодов.