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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Объявлена дата выхода четвёртого сезона «Кремниевой долины»

Ребята из команды Pied Piper напомнят о себе весной — кабельный канал HBO официально объявил дату выхода четвёртого сезона «Кремниевой долины». Комедийный сериал вернётся на телеэкраны 23 апреля.

История за авторством Майка Джаджа, Джона Альтшуллера и Дэвида Крински, рассказывает о друзьях и коллегах-айтишниках из знаменитой Кремниевой долины — родины высокотехнологических стартапов, открытий и гениальных идей. Уже который сезон ребята трудятся над тем, чтобы их детище наконец получило всеобщее признание и начало приносить им желанные миллионы долларов. Создатели пообещали, что относительно оптимистичная концовка третьего сезона очень быстро сменится чередой новых трудностей, с которыми столкнутся главные герои на пути к мечте.

В четвёртом сезоне «Кремниевой долины» к своим ролям вернутся Томас Миддлдитч, Ти Джей Миллер, Джош Бренер, Мартин Старр, Кумэйл Нанджиани, Зак Вуд, Аманда Крю, Кристофер Эван Уэлш и Сьюзан Крайер.

Исполнительными продюсерами наравне с Джаджем выступают Алек Берг, Майкл Ротенберг и Том Лассалли. В четвёртый сезон «Кремниевой долины» войдут десять свежих эпизодов.

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Комментарии

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  • Роршах
    +–1
    11 февраля 2017 года

    Общий уровень ещё высок, но, надо признать, 1-й сезон был существенно лучше 2-го, а 2-й лучше 3-го. Тенденция, однако. Может, пора поставить эффектную точку, пока не скатились как "Теория Большого взрыва"?

  • Кирилл Кириллов
    +
    11 февраля 2017 года

    №1. 11 февраля 2017 года

    как раз наоборот. Довольно нормально показано как люди пытаются что-то изменить и сделать своё и у них случаются различные утруждающие моменты, как в личных, так и в финансовых моментах, а комедия держится на годном уровне на протяжении трех сезонов и это не может ни радовать.

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