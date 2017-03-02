Netflix и BBC снимут многосерийный эпик об осаде Трои

Потоковый сервис Netflix присоединился к телеканалу BBC в работе над масштабным проектом, грозящим стать самым дорогим в истории канала, — мини-сериалом «Падение Трои».

Историческая драма станет пересказом классического сюжета о гибели осаждённой ахейцами великой Трои. Нас ждёт грандиозная история любви, мести и интриг, развернувшаяся на фоне знаменитой войны.

Сценарий написал Дэвид Фарр («Ночной администратор»), в режиссёрское кресло сядет Оуэн Харрис («Отбросы»). Фарр также выступит исполнительным продюсером вместе с Дереком Ваксом («Люди»). Продюсирует проект Барни Райз («Чёрное зеркало»).

Съёмки мини-сериала начнутся в этом месяце в Южной Африке.