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Первоисточники: www.hollywoodreporter.comwww.radiotimes.com Прямая ссылка на новость:

Netflix и BBC снимут многосерийный эпик об осаде Трои

Потоковый сервис Netflix присоединился к телеканалу BBC в работе над масштабным проектом, грозящим стать самым дорогим в истории канала, — мини-сериалом «Падение Трои».

Историческая драма станет пересказом классического сюжета о гибели осаждённой ахейцами великой Трои. Нас ждёт грандиозная история любви, мести и интриг, развернувшаяся на фоне знаменитой войны.

Сценарий написал Дэвид Фарр («Ночной администратор»), в режиссёрское кресло сядет Оуэн Харрис («Отбросы»). Фарр также выступит исполнительным продюсером вместе с Дереком Ваксом («Люди»). Продюсирует проект Барни Райз («Чёрное зеркало»).

Съёмки мини-сериала начнутся в этом месяце в Южной Африке.

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