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Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

«Так говорил Рохан Кищибе» — авторы и сэйю
Промо-арт аниме «Так говорил Рохан Кищибе»

Чуть больше года назад аниме-подразделение Warner Brothers объявило, что они не покончили со славным городом Морио на экранизации «Безумных приключений ДжоДжо 3», и после выхода последнего тома дискового издания сериала нас обрадуют адаптацией как минимум одного рассказа из цикла коротких историй об эксцентричном мангаке Рохане Кищибе. Точнее, обрадуют только тех, кто купил все 13 Blu-ray или DVD. По задумке правообладателей, свежая OVA под названием «Так говорил Рохан Кищибе» (Kishibe Rohan wa Ugokanai) будет распространяться только среди вложивших свои кровные в полное собрание дискового издания сериала. Как это будет контролироваться и будет ли учитываться вообще, для нас особого значения не имеет.

Важно другое: заключительный том «Безумных приключений ДжоДжо 3» выходит уже 28 июня, и на официальном сайте аниме-адаптации наконец-то выложили информацию об авторском составе грядущей OVA, большей частью перекочевавшем из команды, ответственной за последнюю часть «ДжоДжо».

Авторы
Режиссёр Тощиюки Като «Уровень И»
Ассистент режиссёра Ясуфуми Соэдзима
Дизайнер персонажей Щуничи Хащимото
Дизайнер стэндов Кента Мимуро
Студия David Production

Сэйю
Рохан Кищибе Такахиро Сакурай Аратака Рейген в «Психопарне 100%», Ясабуро Щимогамо в «Восторженном семействе»
Кёка Изуми Май Накахара Нагиса Фурукава в «Кланнаде», Эми в «Белой Коробке»
Иккю Каори Мизухащи Вивио Такамачи в «Ударе ВиВид!», Минами Щимада в «Дураке, тестах и призванных существах»

Рохан Кищибе всегда верил, что лучшую мангу можно написать только по личным впечатлениям. Потому он постоянно путешествует по миру в поисках новых сюжетов и вдохновения. И в странствиях эксцентричному мангаке постоянно везёт на встречи со сверхъестественным, будь то стэнд-юзеры, призраки или мистические деревни миллионеров.

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Так говорил Рохан Кищибе (Kishibe Rohan wa Ugokanai)
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