Анонс аниме «Как ухаживать за мумией»

Официальный сайт журнала Comico раскрыл факт производства телевизионного сериала по веб-манге Какеру Уцуги «Как ухаживать за мумией» (Miira no Kaikata).
Сора Кащиваги – обычный школьник. В один прекрасный день он получает от своего отца, самопровозглашённого «искателя приключений», таинственную огромную посылку. Открыв её, он обнаруживает то, чего совсем не ожидал – живую мумию, хоть и размером с ладонь.
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Авторы
|Режиссёр
|Каори
|«Трию», «Жук-жопокус 2»
|Сценарист
|Деко Акао
|«Норагами», «Весёлый дайвинг»
|Дизайнер персонажей
|Такахиро Кищида
|«Баккано!», «Дюрарара!»
|Студия
|8-bit