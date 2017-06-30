Анонс аниме «Как ухаживать за мумией»

Официальный сайт журнала Comico раскрыл факт производства телевизионного сериала по веб-манге Какеру Уцуги «Как ухаживать за мумией» (Miira no Kaikata).

Сора Кащиваги – обычный школьник. В один прекрасный день он получает от своего отца, самопровозглашённого «искателя приключений», таинственную огромную посылку. Открыв её, он обнаруживает то, чего совсем не ожидал – живую мумию, хоть и размером с ладонь.