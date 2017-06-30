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АНИМЕ
 
Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

Анонс аниме «Как ухаживать за мумией»

Официальный сайт журнала Comico раскрыл факт производства телевизионного сериала по веб-манге Какеру Уцуги «Как ухаживать за мумией» (Miira no Kaikata).

Сора Кащиваги – обычный школьник. В один прекрасный день он получает от своего отца, самопровозглашённого «искателя приключений», таинственную огромную посылку. Открыв её, он обнаруживает то, чего совсем не ожидал – живую мумию, хоть и размером с ладонь.

Авторы
Режиссёр Каори «Трию», «Жук-жопокус 2»
Сценарист Деко Акао «Норагами», «Весёлый дайвинг»
Дизайнер персонажей Такахиро Кищида «Баккано!», «Дюрарара!»
Студия 8-bit
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Как ухаживать за мумией (Miira no Kaikata)
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