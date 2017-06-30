Можно ли расширить Джеймса Бонда до полноценной кинематографической вселенной?

Ходят страшные слухи, что создатели бондианы поймали ужасный кинематографический вирус — чуму расширенной вселенной. Честно говоря, как-то отстали от современных трендов, да и мода, кажется, должна скоро сойти на нет. Или пример «Мумии» оказался не слишком показательным, а? Очень хочется повторить?

Жадность, разумеется, дело хорошее. Но как можно создать расширенную вселенную по мотивам серии, где всё держится на одном персонаже? Хотя это не первая вспышка болезни. В далёкие времена Пирса Броснана и жуткого эпизода «Умри, но не сейчас» ходили разговоры про спин-офф с героиней Холли Берри — шпионкой Джинкс. Тогда идея благополучно заглохла.

Ну а сейчас? Люди предлагают следующие идеи: фильм про Манипенни, приквел с M (персонаж Джуди Денч) и кино про лабораторию Кью.

Надеемся, что мы имеем дело с остроумной шуткой.

Сейчас бондиана решает более серьёзные проблемы: пытается завалить деньгами актёра Крэйга, ищет режиссёра и прокатчика для продолжения «007: Спектра».