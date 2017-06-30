Студия одобряет идеи режиссёра сделать нуарный детектив с Бэтменом

Режиссёр сольного «Бэтмена» Мэттью Ривз («Планета обезьян: Война») надеется на хорошие рабочие взаимоотношения со студией Warner Bros:

Я никогда раньше с ними не работал, но пока складывается положительный опыт. Все предлагаемые мною идеи вызывают у них неподдельный интерес. Это только начало нашего пути, когда я взялся за «Планету обезьян», то не представлял себе, как работает студийная система. Даже «Монстро» не был студийным проектом, хотя его прокатывала Paramount. Тогда право финального монтажа принадлежало производственной компании Bad Robot и получалось, что мы делали независимое кино. И два последних фильма тоже вышли абсолютно моими. Все наши недочёты, какие-то неосуществлённые цели, мои промахи из-за недостатка времени... Всё это на лично на мне, а не «проклятые студийные компромиссы». Поэтому считаю, что в рамках студии можно снимать кино. Хотя я сотрудничал только с Fox. Пока всё идёт замечательно и если когда-нибудь случится конфликт, то мы постараемся найти решение.

А какие именно планы у главного постановщика? Он собирается залезть в голову Тёмного рыцаря:

Я вижу параллели между персонажами Цезаря и Бэтмена — они оба измученные личности, которые пытаются найти способ поступать правильно в очень несовершенном мире, где нет места таким поступкам. Во всех моих фильмах я пытаюсь соответствовать стилю Хичкока и с помощью операторской работы и сюжета познакомить зрителя с внутренним содержанием главного героя. Полагаю, что есть шанс сделать настоящий детективный нуар, чтобы вы по-настоящему прочувствовали, что творится в голове и сердце Бэтмена.

Звучит, конечно, замечательно. Не зря же Бэтмена называют величайшим детективом на планете. И этот аспект точно не был освящён предыдущими фильмами.

Бен Аффлек до сих пор числится исполнителем главной роли. Съёмки «Бэтмена» планируют начать в следующем году.