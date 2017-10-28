 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Тайка Вайтити обещает многосерийную версию «Реальных упырей» о вампирах из США Рецензия и отзывы на игру Gran Turismo Sport Новости ретро-игр — лучшее за неделю Новости аниме — лучшее за неделю Destiny 2 — интервью с продюсером Джаредом Бербахом
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: www.fandango.com Прямая ссылка на новость:

Тайка Вайтити обещает многосерийную версию «Реальных упырей» о вампирах из США

Прошлой осенью появились новости о том, что создатели псевдодокументальной полнометражной пародии «Реальные упыри» Тайка Вайтити и Джемейн Клемент работают над шестисерийным спин-оффом под названием Paranormal Event Response Unit, главные герои которого — наивные полицейские из фильма Карен и Майк. Но, как оказалось, одним новозеландским сериалом вселенная «Упырей» не исчерпывается.

В рамках промо-тура «Тора: Рагнарёка» Вайтити пообщался с представителем издания Fandango, поведав, что в работе находится ещё один многосерийный проект:

Мы работаем над американской версией «Реальных упырей», но в формате сериала. Его события разворачиваются в Штатах.

Пока это всё, что известно о проекте — ни подробностей сюжета, ни названия платформы, которая приютит потенциальный сериал. Но вряд ли нынче у Вайтити сотоварищи возникнут проблемы с пристраиванием многосерийной версии и без того популярной комедии на кабельный канал или потоковый сервис. С руками оторвут.

К слову, режиссёр уверяет, что полнометражный спин-офф под названием We’re Wolves обязательно случится. Они работают над идеями и пишут сценарий.

+ Обсудить
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Новые лица «Тора: Рагнарёка»
 
Тор и его новая подружка Тесса Томпсон
 
Рагнарёк уже начался в Австралии

Тоже интересно

 
Кино Сценарий нового «Хищника» написан
 
Кино Две рецензии на фильм «Земля будущего»
 
Кино Анонс трейлера фильма «Бэтмен против Супермена»
 
Кино Ролик с Суперкубка фильма «Форсаж-7»
 
Кино «Тор: Рагнарёк» — телеролик
 
Кино Минутный телеролик фильма «Звёздные войны: Пробуждение Силы»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика