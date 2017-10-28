Тайка Вайтити обещает многосерийную версию «Реальных упырей» о вампирах из США

Прошлой осенью появились новости о том, что создатели псевдодокументальной полнометражной пародии «Реальные упыри» Тайка Вайтити и Джемейн Клемент работают над шестисерийным спин-оффом под названием Paranormal Event Response Unit, главные герои которого — наивные полицейские из фильма Карен и Майк. Но, как оказалось, одним новозеландским сериалом вселенная «Упырей» не исчерпывается.

В рамках промо-тура «Тора: Рагнарёка» Вайтити пообщался с представителем издания Fandango, поведав, что в работе находится ещё один многосерийный проект:

Мы работаем над американской версией «Реальных упырей», но в формате сериала. Его события разворачиваются в Штатах.

Пока это всё, что известно о проекте — ни подробностей сюжета, ни названия платформы, которая приютит потенциальный сериал. Но вряд ли нынче у Вайтити сотоварищи возникнут проблемы с пристраиванием многосерийной версии и без того популярной комедии на кабельный канал или потоковый сервис. С руками оторвут.

К слову, режиссёр уверяет, что полнометражный спин-офф под названием We’re Wolves обязательно случится. Они работают над идеями и пишут сценарий.