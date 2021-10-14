Пол Радд успешно дурит Уилла Феррелла в трейлере комедии «Психиатр по соседству»

Неудивительно, что после таких вот случаев люди меньше всего склонны доверят психологам. Видеосервис Apple TV+ выпустил полноценный трейлер комедии «Психиатр по соседству» с Полом Раддом и Уиллом Ферреллом в главных ролях. Премьера намечена на 12 ноября.

Комедия, основанная на реальной ситуации из жизни, рассказывает, как предприимчивый психиатр Айзек Гершкопф (Радд) основательно взял в оборот своего пациента Мартина Марковица (Феррелл). Со временем «чудотворец» Айзек всё настойчивее вмешивается в жизнь Мартина — он даже переезжает жить в дом своего пациента и начинает заправлять его бизнесом.

Сценарий написала Джорджия Притчетт («Вице-президент»), а за режиссуру отвечает Майкл Шоуолтер («Жаркое американское лето»). Радд и Феррелл входят в команду исполнительных продюсеров проекта.

Официальный постер сериала: