Триллер «Ты» получил продление на четвёртый сезон

Буквально накануне премьеры третьего сезона многосерийного триллера «Ты» потоковый сервис Netflix выпустил официальный анонс — сериал обязательно вернётся к зрителям с четвёртым сезоном. Создатели проекта Грег Берланти и шоураннер Сэра Гэмбл выразили видеосервису свою глубокую благодарность и заявили, что с радостью продолжат исследовать тёмные стороны самого прекрасного чувства на Земле.

Если три нынешних сезона базируются на литературном первоисточнике — книжной трилогии Кэролайн Кепнес — то четвёртый сезон, судя по всему, будет создаваться по общим наработкам писательницы и авторов экранизации.