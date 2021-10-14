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Триллер «Ты» получил продление на четвёртый сезон

Буквально накануне премьеры третьего сезона многосерийного триллера «Ты» потоковый сервис Netflix выпустил официальный анонс — сериал обязательно вернётся к зрителям с четвёртым сезоном. Создатели проекта Грег Берланти и шоураннер Сэра Гэмбл выразили видеосервису свою глубокую благодарность и заявили, что с радостью продолжат исследовать тёмные стороны самого прекрасного чувства на Земле.

Если три нынешних сезона базируются на литературном первоисточнике — книжной трилогии Кэролайн Кепнес — то четвёртый сезон, судя по всему, будет создаваться по общим наработкам писательницы и авторов экранизации.

Теги
ВидеоТыNetflix
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Источник фотографий: Depositphotos

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