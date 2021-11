Приключения Червяка Джима перезапускают с новым мультсериалом

Беднягу Червяка Джима раскидало по куче авторов и правообладателей. Одни (авторы культовых 16-битных платформеров) пытаются собрать-таки полноценную новую часть игровой серии — Earthworm Jim 4 — для мало кому нужной консоли Intellivision Amico. Другие (создатель персонажа Дуглас Тен-Нэйпел) потихоньку издают максимально каноничные комиксы о приключениях героя и его друзей, финансируя это начинание через Indiegogo. Ну а третьи несколько часов назад анонсировали новый мультсериал — Earthworm Jim, Beyond the Groovy.

Earthworm Jim, Beyond the Groovy — очередная попытка перезапустить и «осовременить» классический бренд. Это совершенно новая история о команде из трёх червей и одного быка, летающих по далёким космическим просторам в поисках мифической планеты под названием Земля.

Созданием сериала занимаются люди, не имеющие ни малейшего отношения к двухсезонному предшественнику из девяностых или прославившим героя играм. В частности, на праздник привычно не стали звать Дугласа Тен-Нэйпела — человека открытых «правых» взглядов, что автоматически делает его нерукопожатным в Голливуде. Возглавляет проект Мишель К. Паранди, отличившийся разве что короткометражным фантастическим фильмом XYZ: From Fire and Dust. Рисует же сериал студия Passion Pictures, ответственная за двухмерные рекламные ролики для League of Legends и Apex Legends, а также два эпизода сериала «Любовь смерть и роботы»: «Зима Блю» и «Лёд».

Авторы обещают предоставить повзрослевшим фанатам и потенциальной новой аудитории «современный» взгляд на культового персонажа. И для начала они выпустили промо-ролик, где сам Червяк Джим (предсказуемо озвученный не легендарным Джоном Ди Маджо, а кем-то подешевле) рассказывает о своём грядущем возвращении и том, чем оно отличается от его былых приключений.