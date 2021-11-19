 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
Анонсирована SteamWorld Headhunter, с которой серия уходит в 3D Продюсер «Чёрного Адама» сравнил фильм c «Тёмным рыцарем» Кристофера Нолана Рецензия и отзывы на фильм «Хэллоуин убивает» Летом 2022 года в японский прокат выйдет аниме-фильм «Пять невест» Пьяная Кристина Асмус летит на Бали в трейлере комедии «Булки»
СЕРИАЛЫ
ИГРЫ
72
 
Первоисточники: variety.comИсточникwww.beyondthegroovy.com Прямая ссылка на новость:

Приключения Червяка Джима перезапускают с новым мультсериалом

Источник: Interplay

Беднягу Червяка Джима раскидало по куче авторов и правообладателей. Одни (авторы культовых 16-битных платформеров) пытаются собрать-таки полноценную новую часть игровой серии — Earthworm Jim 4 — для мало кому нужной консоли Intellivision Amico. Другие (создатель персонажа Дуглас Тен-Нэйпел) потихоньку издают максимально каноничные комиксы о приключениях героя и его друзей, финансируя это начинание через Indiegogo. Ну а третьи несколько часов назад анонсировали новый мультсериал — Earthworm Jim, Beyond the Groovy.

Earthworm Jim, Beyond the Groovy — очередная попытка перезапустить и «осовременить» классический бренд. Это совершенно новая история о команде из трёх червей и одного быка, летающих по далёким космическим просторам в поисках мифической планеты под названием Земля.

Созданием сериала занимаются люди, не имеющие ни малейшего отношения к двухсезонному предшественнику из девяностых или прославившим героя играм. В частности, на праздник привычно не стали звать Дугласа Тен-Нэйпела — человека открытых «правых» взглядов, что автоматически делает его нерукопожатным в Голливуде. Возглавляет проект Мишель К. Паранди, отличившийся разве что короткометражным фантастическим фильмом XYZ: From Fire and Dust. Рисует же сериал студия Passion Pictures, ответственная за двухмерные рекламные ролики для League of Legends и Apex Legends, а также два эпизода сериала «Любовь смерть и роботы»: «Зима Блю» и «Лёд».

Авторы обещают предоставить повзрослевшим фанатам и потенциальной новой аудитории «современный» взгляд на культового персонажа. И для начала они выпустили промо-ролик, где сам Червяк Джим (предсказуемо озвученный не легендарным Джоном Ди Маджо, а кем-то подешевле) рассказывает о своём грядущем возвращении и том, чем оно отличается от его былых приключений.

Теги
ВидеоЧервяк Джим: По ту сторону крутотыEarthworm Jim 4
Комментарии

Ещё на эту тему

7Оригинальные разработчики Earthworm Jim объединяются, чтобы сделать продолжение 1016-битная легенда возвращается в первом тизере Earthworm Jim 4 4Релиз консоли Intellivision Amico опять перенесли

Тоже интересно

Далее на КГ

3
На 26% больше Человека-паука! Вышел IMAX-трейлер триквела «Нет пути домой»
 7
Нео и Тринити на лестнице «Джокера» на свежем постере «Матрицы: Воскрешения»
 1
Спортивные чудеса: Закари Ливай играет звезду футбола в трейлере фильма «Американский неудачник»
 5
Волки с Уолл-стрит: Джона Хилл и Мартин Скорсезе снимут вместе музыкальный байопик
 6
Как Ханс Циммер вдохновил Кристофера Нолана на создание «Интерстеллара»
 3
Эндрю Гарфилд назвал своего любимого Человека-паука
 4
Смотрим новый трейлер «Человека-паука: Нет пути домой» вместе с Томом Холландом и Зендеей
 17
Пьяная Кристина Асмус летит на Бали в трейлере комедии «Булки»
 7
Геральт и Цири в Каэр Морхене на кадрах из второго сезона «Ведьмака»
 0
Похрустим багетом с трейлером второго сезона «Эмили в Париже»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
2Ноль кадров в секунду – 395: Три моих провала
 
2ЕВА
 
 
17Телеовощи – 418: Ашка с маслом
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 489: «Вечные», постапокалиптический Том Хэнкс и чёрный вестерн
 
5Ноль кадров в секунду – 394: Настолье
 
Ещё

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru