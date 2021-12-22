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Какие фильмы нужно посмотреть, чтобы подготовиться к финалу сериала «Соколиный глаз»

Сегодня на стриминге Disney+ выходит финальный эпизод первого сезона сериала «Соколиный глаз» — шоу, как выяснилось, про самого человечного Мстителя из команды марвеловских полубогов. Джереми Реннер вернулся к образу простого мужика с хорошим глазомером и плохим брендингом.

В сериале его персонаж вынужден столкнуться с грешками прошлого, накопленными за предыдущие фильмы.

Платформа Disney+ напряглась и перечислила все ленты из киновселенной, где протагонист играл сколько нибудь важную роль (даже не будучи в кадре): «Тор», «Мстители», «Мстители: Эра Альтрона», «Первый мститель: Противостояние», «Мстители: Финал» и «Чёрная вдова».

Список, конечно, не полный — отсутствует сериал «Сорвиголова», но Клинта Бартона там даже не упоминали, да и доступен он только на другой платформе, но для для «Соколиного глаза» тоже теперь важен.

Промо-арт сериала «Соколиный глаз»
Теги
Соколиный глазDisney+Джереми РеннерХейли Стайнфелд
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Источник фотографий: Depositphotos

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