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Борис Абрамович становится праведным евреем в тизере комедии «Бедные Абрамовичи»

Отечественный онлайн-кинотеатр START презентовал тизер многосерийной комедии «Бедные Абрамовичи» о нелёгком превращении главного героя в праведного еврея. Вот такая неожиданная тема для юмористического исследования.

Однажды в Бориса Абрамовича (Гера Сандлер) попадает молния, и он начинает видеть духа своего предка — ворчливого старика Хаима (Семён Стругачёв), который, как оказалось, давным-давно навлёк на их род проклятие, которое может снять только Борис. А для этого главному герою нужно вернуться, так сказать, к корням — традициям, религии и самосознанию своего народа.

Точной даты выхода у сериала пока нет, но премьеру обещают в почти наступившем 2023 году.

Теги
ВидеоБедные Абрамовичи
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