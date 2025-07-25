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Всегда нужны истории про убийство нацистов: Джонатан Нолан снимает сериал по игре Wolfenstein

Источник: ID Software

Студия Amazon MGM знает толк в сериальных адаптациях известных видеоигр — достаточно посмотреть на очень удачный пример: шоу по мотивам Fallout. Но успех нужно развивать, поэтому студия собирается снять сериал Wolfenstein — тоже по мотивам культовой игры.

Точных деталей сюжета пока нет, но краткое описание справляется отлично: история убийства нацистов — на все времена.

Патрик Соммервилл назначен создателем, исполнительным продюсером, сценаристом и шоураннером. Также продюсированием займутся представители Kilter Films — Джонатан Нолан, Лиза Джой и Афина Викхэм. Да, это команда Fallout.

Wolfenstein внёс весомый вклад в популяризацию жанра шутеров от первого лица. Центральным персонажем обычно был американский солдат времён Второй мировой войны — Уильям «Би Джей» Бласкович. Протагонист оказывался в тылу врага и обнаруживал страшную вещь, что нацисты отчаянно шалят с оккультизмом, чтобы изменить ход войны в свою пользу.

Первая игра — Castle Wolfenstein — вышла в 1981 году. Уже в 1984-м выпустили сиквел — Beyond Castle Wolfenstein. В 1992 году Wolfenstein 3D успешно перевела серию в формат трёхмерных шутеров. Общее количество выпущенных игр в серии — 14.

Amazon MGM также разрабатывает сериалы по мотивам Mass Effect и God of War.

Теги
Amazon MGMДжонатан Нолан
Комментарии (4)

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Источник фотографий: Depositphotos

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