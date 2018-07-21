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Первоисточник: www.flickeringmyth.com Прямая ссылка на новость:
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«Викинги» — трейлер второй половины пятого сезона

Кабельный канал History обнародовал трейлер второй половины пятого сезона «Викингов». Суровые бородачи и прекрасные воительницы вернутся на телеэкраны под конец осени, а именно 28 ноября.

Историческая сага, события которой разворачиваются в раннем средневековье, представляет собой жизнеописание полумифического датского конунга Рагнара Лодброка, его не менее знаменитого сына Бьёрна Железнобокого и остальных домочадцев. Пятый сезон живописует кровавую грызню наследников Лодброка за власть в Каттегате.

В сериале задействованы Кэтрин Уинник, Джонатан Риз Майерс, Густаф Скарсгард, Александр Людвиг, Алекс Хег Андерсен, Джордан Смит и другие.

Сценаристом и создателем сериала выступает Майкл Хёрст. Исполнительными продюсерами наравне с Хёрстом числятся Морган О'Салливан, Шейла Хокин, Джон Вебер, Джеймс Флинн и другие.

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Темы
 
Видео Викинги
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