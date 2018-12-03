«Отверженные» — трейлер

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Шестисерийная историческая драма «Отверженные» от BBC One обзавелась первым трейлером. Точной даты выхода у сериала пока нет, но известно, что премьера состоится в следующем году.

События экранизации знаменитого романа Виктора Гюго разворачиваются в Париже первой половины XIX века. Главными действующими лицами повествования выступают бывший каторжник Жан Вальжан, преследующий его инспектор Жавер, а также юная Козетта и её мать Фантина. «Отверженные» Гюго среди прочего повествуют о непрерывной войне между добром и злом в обществе и каждой человеческой душе.

В проекте задействованы Доминик Уэст (Жан Вальжан), Лили Коллинз (Фантина), Дэвид Ойелоуо (инспектор Жавер), Адиль Ахтар (месье Тенардье), Оливия Колман (мадам Тенардье), Элли Бамбер (Козетта), Джош О’Коннор (Мариус) и Эрин Келлиман (Эпонина).

Режиссирует Том Шенклэнд («Каратель») по сценарию признанного ветерана индустрии Эндрю Дэвиса («Гордость и предубеждение», «Война и мир»). Исполнительными продюсерами наряду с Дэвисом числятся Бетан Джонс, Фэйт Пенхэйл и Саймон Вон. Производством занимаются Lookout Point и BBC Studios.