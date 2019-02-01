Сериал «Сексуальное воспитание» получил продление на второй сезон

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Netflix оформил подростковой драмеди «Сексуальное воспитание» продление на второй сезон. По данным потокового сервиса, вышедший 11 января сериал успел насобирать более 40 млн просмотров и получил крайне тёплые отзывы критиков.

Школьник Отис (Эйса Баттерфилд) после развода родителей живёт с матерью Джин (Джиллиан Андерсон), которая по профессии сексопатолог. Неуклюжий и замкнутый парень пытается самостоятельно решать проблемы, связанные со взрослением, и не только свои. Вместе с оторвой Мэв и лучшим другом Эриком он открывает своеобразный консультационный кабинет для одноклассников, где старается разруливать любые запутанные и неловкие ситуации, с которыми сталкиваются подростки.

Во втором сезоне к своим ролям наряду с Баттерфилдом и Андерсон вернутся Нкути Гатва, Эмма Маккей, Коннор Суинделлс, Кедар Уильямс-Стирлинг, Эйми-Лу Вуд, Таня Рейнольдс и другие.

Создатель сериала Лори Нанн по-прежнему отвечает за сценарий, а также остаётся в команде исполнительных продюсеров вместе с Джейми Кэмпбелл. Производством всё так же заведует Eleven Film. Съёмки восьмисерийного продолжения стартуют весной.