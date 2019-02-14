 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
     
Новости аниме — лучшее за неделю «Сага о Винланде» — трейлер исторического аниме про викингов Новые игры февраля 2019: Jump Force, Metro Exodus, Anthem и Far Cry: New Dawn «Навсикая из долины ветров» Хаяо Миядзаки выйдет в повторный российский кинопрокат Авторы Destiny покинули спутанные берега издательства Activision
СЕРИАЛЫ
 
Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

«Ханна. Совершенное оружие» — трейлер с датой выхода

Восьмисерийный экшен-триллер «Ханна. Совершенное оружие» наконец-то обзавёлся полноценным трейлером и датой премьеры. Первый сезон выйдет на потоковом сервисе Amazon 29 марта.

Опытный наёмник Эрик (Юэль Киннаман) 15 лет растил дочь Ханну (Эсме Крид Майлз) вдалеке от людей в лесах северной Польши, надеясь, что привитые девочке смертоносные навыки уберегут её от опасности. Но подросток сбегает из-под опеки отца и отправляется в опасное путешествие, спасаясь от преследования агента ЦРУ Мариссы (Мирей Инос) и пытаясь узнать правду о себе.

Автор полнометражного оригинала Дэвид Фарр отвечает за сценарий и числится исполнительным продюсером наряду с Марти Адельштейном и Бекки Клементс. Режиссирует Сара Адина Смит («Легион»). Производство на совести NBCUniversal International Studios и Amazon Studios.

+ Обсудить
Темы
 
Видео Ханна. Совершенное оружие
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Кино Два отрывка из фильма «Ханна»
 
«Ханна. Совершенное оружие» — третий тизер экшен-триллера от Amazon
 
Дэвид Фарр готовит сериальный ребут триллера «Ханна. Совершенное оружие»

Тоже интересно

 
Кино «На пятьдесят оттенков темнее» — второй трейлер
 
Телеовощи. Выпуск 114: Харизматичный Чебурашка
 
Кино Подкаст на колёсах: «Дизлайк»
 
Игры Топ-10 самых безобидных видов оружия в играх
 
Кино «Охотники за привидениями 3» — первый тизер
 
Кино Идрису Эльбе не интересно ваше мнение по поводу «Тёмной башни»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Anthem - Нил Бломкамп представил короткометражный фильм по новой игре BioWareAssassin's Creed III: Remastered - первые скриншоты и бокс-арт версии игры для SwitchMetro: Exodus получает хорошие оценки от западной прессыDAEMON X MACHINA - Nintendo раскрыла релизное окно эксклюзивного для Switch меха-экшена и сообщила о выпуске демо-версииОбзор Crackdown 3

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2019 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика