«Ханна. Совершенное оружие» — трейлер с датой выхода

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Восьмисерийный экшен-триллер «Ханна. Совершенное оружие» наконец-то обзавёлся полноценным трейлером и датой премьеры. Первый сезон выйдет на потоковом сервисе Amazon 29 марта.

Опытный наёмник Эрик (Юэль Киннаман) 15 лет растил дочь Ханну (Эсме Крид Майлз) вдалеке от людей в лесах северной Польши, надеясь, что привитые девочке смертоносные навыки уберегут её от опасности. Но подросток сбегает из-под опеки отца и отправляется в опасное путешествие, спасаясь от преследования агента ЦРУ Мариссы (Мирей Инос) и пытаясь узнать правду о себе.

Автор полнометражного оригинала Дэвид Фарр отвечает за сценарий и числится исполнительным продюсером наряду с Марти Адельштейном и Бекки Клементс. Режиссирует Сара Адина Смит («Легион»). Производство на совести NBCUniversal International Studios и Amazon Studios.