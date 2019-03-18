 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
Рецензия и отзывы на игру Devil May Cry 5 Поиграем на PC: Halo: The Master Chief Collection Стечение мыслей: Steam как болото. Могут ли массовые чистки остановить индипокалипсис? Рецензия и отзывы на игру Metro Exodus Лучшее аниме осени 2018 года
4
СЕРИАЛЫ
 
Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

«Чёрное лето» — трейлер с датой выхода

Прошлым летом Netflix одобрил съёмки воьсмисерийнойго ужастика «Чёрное лето». Сериал приходится спин-оффом закрытому зомби-трэшу кабельного канала Syfy «Нация Z». Первый сезон будет доступен для просмотра 11 апреля.

Постапокалиптический триллер повествует о разлучённой с дочерью молодой матери Роуз (Джейми Кинг), отправившейся в смертельно опасное путешествие, чтобы её найти. Примкнув к небольшой группе выживших, главной героине придётся смириться с ужасающей реальностью и приготовиться к принятию тяжёлых и порой откровенно жестоких решений, чтобы разыскать-таки отнятую у неё дочь.

Создателями и шоураннерами сериала выступают шоураннер «Нации Z» Карл Шефер и его коллега по проекту Джон Хайамс. За производство отвечает The Asylum.

4 Обсудить
Темы
 
Видео Чёрное лето
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Канал Syfy закрыл «Нацию Z» на пятом сезоне
 
Netflix заказал съёмки спин-оффа «Нации Z» с Джейми Кинг в главной роли
 
«Чёрное лето» — трейлер с датой выхода

Тоже интересно

 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 183: Оптимус носит Prada
 
Кино Актриса из «Тора: Рагнарёка» ненавидит мужские супергероические сценарии
 
Кино Второй трейлер фильма «Великолепная семёрка»
 
Кино Бессмысленные реплики Бена Аффлека, Тома Харди и сценаристов «Дэдпула»
 
Кино «Хроники хищных городов» — трейлер
 
«Лучше, чем люди» — трейлер российского фантастического сериала про андроидов
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Nintendo представит на этой неделе новую волну инди-игр для SwitchАнонс все ближе - в сети появились первые фотографии со стенда Google на GDC 2019Splatoon 2 - Nintendo объявила о скором выходе специальной демоверии для бесплатной недели игрыBethesda объявила о проведении пресс-конференции на E3 2019CryEngine получит поддержу трассировки лучей на любых видеокартах
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2019 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика