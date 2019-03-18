«Чёрное лето» — трейлер с датой выхода

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Прошлым летом Netflix одобрил съёмки воьсмисерийнойго ужастика «Чёрное лето». Сериал приходится спин-оффом закрытому зомби-трэшу кабельного канала Syfy «Нация Z». Первый сезон будет доступен для просмотра 11 апреля.

Постапокалиптический триллер повествует о разлучённой с дочерью молодой матери Роуз (Джейми Кинг), отправившейся в смертельно опасное путешествие, чтобы её найти. Примкнув к небольшой группе выживших, главной героине придётся смириться с ужасающей реальностью и приготовиться к принятию тяжёлых и порой откровенно жестоких решений, чтобы разыскать-таки отнятую у неё дочь.

Создателями и шоураннерами сериала выступают шоураннер «Нации Z» Карл Шефер и его коллега по проекту Джон Хайамс. За производство отвечает The Asylum.