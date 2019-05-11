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«Екатерина Великая» — трейлер костюмированной драмы с Хелен Миррен

Ну что, освежим наше знание родной истории при помощи зарубежных сериалов? Британский телевещатель Sky опубликовал первый трейлер костюмированной драмы «Екатерина Великая» с Хелен Миррен в титульной роли. Премьеру обещают этой осенью, и судя по ролику, нас ждёт тот ещё рок-н-ролл.

Повествование углубится в наполненные политическими и личными интригами события при дворе одной из самых могущественных правительниц в мировой истории. Авторы мини-сериала видят в Екатерине II воплощение современной женщины — умной, независимой, блестяще образованной и сексуально раскрепощённой.

За сценарий отвечает Найджел Уильямс (мини-сериал «Елизавета I»), а за режиссуру — Филип Мартин («Корона»). Миррен входит в команду исполнительных продюсеров проекта.

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Видео Екатерина Великая
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