«Екатерина Великая» — трейлер костюмированной драмы с Хелен Миррен

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Ну что, освежим наше знание родной истории при помощи зарубежных сериалов? Британский телевещатель Sky опубликовал первый трейлер костюмированной драмы «Екатерина Великая» с Хелен Миррен в титульной роли. Премьеру обещают этой осенью, и судя по ролику, нас ждёт тот ещё рок-н-ролл.

Повествование углубится в наполненные политическими и личными интригами события при дворе одной из самых могущественных правительниц в мировой истории. Авторы мини-сериала видят в Екатерине II воплощение современной женщины — умной, независимой, блестяще образованной и сексуально раскрепощённой.

За сценарий отвечает Найджел Уильямс (мини-сериал «Елизавета I»), а за режиссуру — Филип Мартин («Корона»). Миррен входит в команду исполнительных продюсеров проекта.