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Первоисточник: wccftech.com Прямая ссылка на новость:
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«Ходячие мертвецы» бредут в VR

VR Survivors, разработчик и издатель в одном флаконе, анонсировал VR-игру The Walking Dead: Onslaught. Так как проект разрабатывался в тесном сотрудничестве с каналом AMC (который и крутит сериал «Ходячие мертвецы»), то в игре, судя по оружию в тизерном ролике, появятся, как минимум, Мишонн, Рик Граймс и Дэрил Диксон в качестве играбельных персонажей.

The Walking Dead: Onslaught — это захватывающий опыт, которого ждут фанаты виртуальной реальности. Мы очень рады работать с Survios, лидером индустрии мирового класса по части визуала и инновационного геймплея. Мы хотим дать игрокам возможность воочию испытать страх и трепет апокалиптического мира The Walking Dead.

Йоэль Флор, вице-президент по развитию цифровых технологий и франчайзинга в AMC.

Релиз The Walking Dead: Onslaught в Steam запланирован на осень этого года, если, конечно, не случится зомби-апокалипсиса.

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Видео The Walking Dead: Onslaught (PC)
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«Ходячие мертвецы» бредут в VR

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