Телеовощи. Выпуск 294: Космические извращенцы

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Содержание
Оценки эпизодов
|00:18 —
|Благодарим наших спонсоров
|01:26 —
|Новости
|01:32:41 —
|Отвечаем на вопросы
|01:37:21 —
|Коротко о новинке «Другая жизнь»
|01:40:11 —
|«Пенниуорт» (Pennyworth) — 1x01 (премьера)
|01:48:27 —
|«Вероника Марс» — 4x01—02 (премьера сезона)
|02:01:53 —
|«Джетт» — 1x06
|02:14:30 —
|«Легион» — 3x04—05
|02:22:52 —
|«Спецагент Арчер» — 10x07—08
|02:25:51 —
|«Агенты Щ.И.Т.» — 6x05—06
|02:34:41 —
|«Форс-мажоры» — 9x02
|02:47:03 —
|«Лексс» — 1x04
|02:58:25 —
|«Тёмный мир: Равновесие» — 1x09
|03:04:47 —
|«Психопаспорт» — 1x15 (впечатления Ларисы и Юры)
|03:09:39 —
|«Возвращение в Брайдсхед» — 1x08 (впечатления Ларисы)
|03:17:16 —
|«Аватар: Легенда об Аанге» — 2x10 (впечатления Льва)
|03:22:20 —
|«Вавилон 5» — 1x01 (впечатления Юры)
|03:39:00 —
|Благодарим наших спонсоров
|Дополнительный контент для спонсоров на «Патреоне»
|00:18 —
|«Крайний космос» — 2x05
|07:18 —
|«Аванпост» — 2x02
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