«Сверхъестественное» — тизер финального сезона

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Телеканал The CW выкатил тизер 15-го сезона мистической драмы «Сверхъестественное», где Сэму и Дину Винчестерам предстоит повоевать с целой армией вырвавшейся из адских глубин нечисти. В целом ничего нового — крови знаменитых братьев будут жаждать все чудовища в округе.

За сценарий отвечает нынешний шоураннер проекта Эндрю Дэбб, актёрский состав возглавляют бессменные Дженсен Экклз, Джаред Падалеки и Миша Коллинз.

Заключительная глава сериала о многолетних приключениях охотников на монстров состоит из двадцати эпизодов. Премьера намечена на 10 октября.