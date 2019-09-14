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«Сверхъестественное» — тизер финального сезона

Телеканал The CW выкатил тизер 15-го сезона мистической драмы «Сверхъестественное», где Сэму и Дину Винчестерам предстоит повоевать с целой армией вырвавшейся из адских глубин нечисти. В целом ничего нового — крови знаменитых братьев будут жаждать все чудовища в округе.

За сценарий отвечает нынешний шоураннер проекта Эндрю Дэбб, актёрский состав возглавляют бессменные Дженсен Экклз, Джаред Падалеки и Миша Коллинз.

Заключительная глава сериала о многолетних приключениях охотников на монстров состоит из двадцати эпизодов. Премьера намечена на 10 октября.

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