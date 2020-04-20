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Майка Монро и Дэйн Дехаан делятся впечатлениями о триллере «Незнакомец»

Потоковый сервис Quibi опубликовал ролик о создании сериала «Незнакомец», где сыгравшие главные роли Майка Монро, Дэйн Дехаан и Эван Джогиа рассказывают, чем же так хорош их новый проект, стартовавший на цифровой платформе короткого видео 13 апреля.

События психологического триллера Вины Суд («Убийство») разворачиваются на протяжении одной страшной ночи. Недавно переехавшая в Лос-Анджелес девушка-таксист Клэр (Монро) подбирает пассажира Карли (Дехаан), и во время поездки парень признаётся, что совсем недавно прикончил целую семью с двумя детьми. Девушке удаётся сбежать от жуткого попутчика, но психопат преследует Клэр, доводя её до безумия обещаниями скорой расправы.

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