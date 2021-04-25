Новые сериалы 26 апреля — 2 мая: «Интергалактик» и «Берег москитов»

Громких многосерийных премьер в ближайшие несколько дней не предвидится. В списке новых сериалов два претендента на зрительское внимание — приключенческая драма «Берег москитов» с Джастином Теру и британский фантастический экшен «Интергалактик». Вдобавок на экраны с четвёртым сезоном возвращается некогда наделавшая шума антиутопия «Рассказ служанки».
Среда, 28 апреля
драма, научная фантастика
В ролях Элизабет Мосс, Макс Мингелла, Энн Дауд, Джозеф Файнс, Ивонн Страховски, Самира Уайли
Создатель Брюс Миллер
В основу сериала лёг одноимённый роман Маргарет Этвуд о безрадостном мире будущего, где существует тоталитарное государство Гилеад, управляемое духовенством. С рождаемостью у человечества проблемы — большинство женщин бесплодны. Главная героиня Оффред — одна из немногих, кто в состоянии зачать и выносить ребёнка, а потому направлена государством в спецлагерь для подготовки служанок, должных рожать потомков для представителей элиты, чьи жёны стерильны. Цель протагонистки — выжить и отыскать потерянную дочь.
Пятница, 30 апреля
приключения, драма, триллер
В ролях Джастин Теру, Мелисса Джордж, Логан Полиш, Гэбриэл Бейтман, Кимберли Элайс
Создатель Нил Кросс
Приключенческая драма по одноимённому роману Пола Теру расскажет об идеалисте и блестящем изобретателе Элли Фокс, переехавшем вместе с семьёй в Мексику, где он вынужден скрываться от правительства США.
Видеосервис Apple TV+ представляет свежую — многосерийную — адаптацию романа Пола Теру о скитаниях эксцентричного изобретателя и его родных.
боевик, фантастика
В ролях Имоджен Дэйнес, Наташа О’Кифф, Саманта Шнитцлер, Саванна Стейн, Оливер Куперсмит, Шэрон Дункан-Брюстер
Это бойкая история о банде женщин-заключённых, угнавших космический корабль. Впереди их ждёт много приключений (подчас опасных) и, конечно же, поиск подлинной свободы. Впрочем, можно убежать с Земли, однако от себя — вряд ли. Так что отважным героиням предстоит познать не только безграничный космос.
Опасные преступницы сбегают из космической тюрьмы и отправляются на поиски свободы и приключений. Звучит заманчиво, выглядит подозрительно.
анимационный, фантастика
В ролях Стивен Ян, Дж. К. Симмонс, Сандра О, Сет Роген, Гиллиан Джейкобс, Эндрю Рэннелс
Создатель Роберт Киркман, Райан Оттли, Кори Уокер
Анимационный супергероический боевик по комиксам Роберта Киркмана завершит свой первый сезон восьмым эпизодом. Стриминговый сервис Amazon пока не сообщал о своих дальнейших планах на проект.
боевик, приключения
В ролях Лукас Тилл, Джордж Идс, Джастин Хайрс, Сандрин Холт, Тристин Мейс, Айна Думлао
Создатель Ли Дэвид Злотофф, Питер Ленков
Пятнадцатый эпизод под названием Abduction + Memory + Time + Fireworks + Dispersal станет заключительным для пятого сезона и сериала. Телеканал CBS недавно объявил о закрытии проекта.
Воскресенье, 2 мая
боевик, приключения, научная фантастика
В ролях Артур Дарвилл, Виктор Гарбер, Сиара Рене, Кейти Лотц, Брэндон Рут, Робби Амелл
Создатель Грег Берланти, Эндрю Крайсберг, Марк Гуггенхайм
Путешественник во времени и пространстве Рип Хантер объединяет в одну команду героев и злодеев, чтобы предотвратить надвигающуюся катастрофу, которая угрожает не только Земле и всем на ней живущим, но и самому времени.
драма
В ролях Доминик Джексон, Татьяна Маслани, Билли Портер, Эван Питерс, Джеймс ван Дер Бик, Кейт Мара
Создатель Райан Мёрфи, Брэд Фалчук, Стивен Каналс
Действие разворачивается в Нью-Йорке 80-х на фоне зарождения бизнес-империи Трампа. Драма покажет социальную и культурную жизнь центра города и, разумеется, развитие ЛГБТ-сообщества.
драма
В ролях Райли Кио, Пол Спаркс, Брайони Гласско, Мэри Линн Райскаб, Сугит Варухесе, Майкл Терриоль
В центре второго сезона драмы — запутанные взаимоотношения финансового директора из комитета республиканцев Эрики Майлз и девушки из эскорта Анны Гарнер, чьей помощью финансистка заручается, чтобы достичь своих целей.
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