Новые сериалы 26 апреля — 2 мая: «Интергалактик» и «Берег москитов»

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Приключенческая драма по одноимённому роману Пола Теру расскажет об идеалисте и блестящем изобретателе Элли Фокс, переехавшем вместе с семьёй в Мексику, где он вынужден скрываться от правительства США.

Видеосервис Apple TV+ представляет свежую — многосерийную — адаптацию романа Пола Теру о скитаниях эксцентричного изобретателя и его родных.