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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:

Режиссёр «Последних джедаев» хочет приложить руку к «Мандалорцу»

Режиссёра Райана Джонсона в своё время не склонял только ленивый: «Последних джедаев» зрители раскритиковали в пух и прах и, казалось, обратный путь во вселенную «Звёздных войн» ему заказан. Но случилось непредвиденное — «Скайуокер. Восход» от Джей Джей Абрамса. Джонсон же успешно запустил собственный франчайз, который теперь процветает на Netflix. Так что, если постановщик решит внести свою лепту в создание «Мандалорца», вряд ли кто-то будет сильно протестовать. Особенно, если его эпизод будет похож на «Достать ножи».

О жгучем желании режиссёра поучаствовать в хите Disney+ от Джона Фавро и Дэйва Филона рассказала Сара Уилсон из USA Today со слов самого Джонсона:

Я разговаривала с Райаном Джонсоном о том, рассматривал ли он возможность срежиссировать эпизод «Мандалорца». Он ответил, что безумно хочет сделать это, но для него всё упирается в занятость. Сейчас он пишет сценарий «Достать ножи 2», а потом сразу приступит к съёмкам. Так что весь вопрос в том, чтобы найти возможность вырваться. Он уже разговаривал об этом с Дэйвом Филони.

Надо полагать, при обоюдном желании обеих сторон, найти подходящее окошко не должно составить труда. О дате старта съёмок третьего сезона «Мандалорца» пока ничего не известно, но в этом году в эфир он точно не выйдет.

Теги
Мандалорец
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