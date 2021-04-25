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Неделя сериалов на КГ — главные новости 19–25 апреля

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27 Вт21:45ЕВА (трансляция)
28 СрНоль кадров в секунду
29 Чт20:00Телеовощи (трансляция)

Новые выпуски подкастов

 
2Телеовощи – 389: Либидобой
 
8Лазер-шоу «Три дебила» – 459: «Гнев человеческий» и «Рыцари справедливости»
 
11Ноль кадров в секунду – 365: Тренированный рот
 
335 минут назад – 14: «Майор Гром: Чумной Доктор» — сборы и прогнозы
 
 
6ЕВА – 421: Голубокс
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