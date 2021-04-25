Неделя сериалов на КГ — главные новости 19–25 апреля

Финал «Сокола и Зимнего солдата» разочаровал критиков. На «Томатах» у шестого эпизода марвеловского сериала «гнилой» рейтинг.

Мадс Миккельсен и Хью Дэнси планировали поцелуй главных героев в «Ганнибале». Но Брайан Фуллер (!) запретил.

Отчёт Netflix: $ 17 млрд на контент, скромный рост числа подписчиков и дата возвращения «Ведьмака». Стриминговый король рассказал о достижениях первого квартала и планах на текущий год.

МТС запустил онлайн-кинотеатр KION: 30 оригинальных проектов в 2021 году, фильм про Дурова и новый формат киносторис. Что смотреть и смотреть ли.

«Любовь, смерть и роботы» вернётся в мае и обещает третий сезон в официальном трейлере второго. Антология не прощается со зрителями.

Лихие дамы-арестантки совершают дерзкий побег в трейлере экшена «Интергалактик». Премьера сериала состоится на следующей неделе.