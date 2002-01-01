Второй эпизод рушит все надежды. Перед нами не крутой боевик и даже не забавный процедурал, а жуткое сидабовское отродье, посланное на Землю для преумножения людских страданий.



Полицейским делам отведено максимум десять минут хронометража, всё остальное время мы наблюдаем семейные разборки и душевные метания. И ладно бы персонажи успели нам полюбиться, и их взаимоотношения что-то значили для зрителя — перед нами просто скандалят незнакомые люди, и неясно, почему кому-то должно быть не всё равно.



Местный коневод устраивает пожар, чтобы получить страховку. Его лучшая лошадь травмировалась на скачках, что означает конец карьеры, а зачастую сулит превращение в колбасу, и в надежде что-то поиметь предприимчивый хозяин поджигает собственную конюшню. А когда обман раскрывается, этот идиот решает увеличить себе срок, открыв огонь по сотрудникам правоохранительных органов.



Расследование занимает минут пять экранного времени, при этом самим рейнджерам практически не приходится прилагать умственных усилий для раскрытия дела. О том, что погибла не та лошадь, сообщает ветеринар, а самого скакуна находят благодаря звонкам местных жителей. Ну а судя по тому, как травмированное животное играючи догоняет автомобиль, неся на себе двух взрослых людей, его рано списали в утиль.



Сам Уокер даже не участвует в разборках с подозреваемыми — всех метелит его напарница. Максимум на что хватает главного героя, это поиграть в Гачимучи со своим братом. Действительно, зачем важными делами заниматься человеку, чьим именем назван сериал, когда нужно показать крутизну первой в Техасе цветной женщины-рейнджера?



Есть несколько забавных сцен, связанных с аттестацией Уокера, и они неплохо разбавляют общую атмосферу уныния. Но их катастрофически мало. Даже сцена, где отец и дочь общаются через мессенджер, сидя на одной кухне, поставлена годно, только пока герои до неё доходят, пропадает всякая охота вникать в происходящее.



Весь эпизод окружающие внушают Уокеру, что его одержимость смертью жены становится иррациональной. Каждая ниточка, за которую он цеплялся, ведёт в никуда. И всё указывает на то, что дело закрыто, и нужно жить дальше. Только с большой степенью вероятности можно утверждать, что в итоге Уокер окажется прав, но пока всё выставляют так, будто он просто немного помешался.



Несмотря на некоторые приятные моменты, смотреть второй эпизод неинтересно, а местами даже больно. В основном это боль разочарования, перемешанная с ужасом осознания: едва ли дальше сериал раскачается и начнёт выдавать годноту. Пока что он вызывает лишь желание пересмотреть оригинал, а пародию оставить подросшим, но всё ещё не повзрослевшим фанаткам Джареда Падалеки. Илья Макаров Обсуждение 6 февраля 2021



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