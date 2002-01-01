В наши дни принято ругать производителей движущихся картинок за отсутствие свежих идей и паразитировании на ностальгии. Такие обвинения зачастую не лишены оснований, но лень и нежелание создавать что-то новое не являются первопричиной обилия ремейков и перезапусков. Увеличивающиеся с каждым годом затраты на производство и перенасыщенность кино- и телерынка оставляют творцам всё меньше возможностей для риска. Любой новый продукт, каким бы хорошим он ни был, может провалиться в прокате или получить низкие рейтинги, а известный тайтл так или иначе привлечёт аудиторию, хотя бы на первое время.



В самих сиквелах или переосмыслении старых историй нет ничего плохого — беда в том, что часто киноделы уверены, что известный бренд сам по себе является гарантией успеха, потому не надо особенно стараться. Если же за дело берутся люди, относящиеся к первоисточнику с уважением и знанием дела, может получиться нечто прекрасное. А порой выходит что-то настолько мало похожее на оригинал, что становится ясно: название было лишь дешёвым способом привлечь зрителя.



С самых первых кадров нового «Уокера» становится ясно, что ничего общего со старым сериалом у него не будет, да и не могло быть по одной простой причине: Джаред Падалеки не Чак Норрис. Именно харизма актёра и невероятная крутизна персонажа были сутью сериала, а всё остальное — лишь приятным дополнением. Здесь же сразу понятно, что нынешний Уокер совсем не такой крутой, как прежний.



Из-за бэкграунда Падалеки поначалу трудно воспринимать происходящее в первом эпизоде хоть сколько-нибудь серьёзно. Открывающая сцена выглядит, как очередной эпизод «Сверхъестественного», а некоторые актёры, игравшие там, лишь усиливают это впечатление.



Сериал должен начинаться с потери Уокером любимой женщины и последующих попыток найти правосудие, а затем вернуться к нормальной жизни. Но начинается он с того, что Сэм Винчестер встречается со старой подружкой Руби, а после её гибели отправляется то ли зачищать вампирское гнездо, то ли искать демона перекрёстка. Собственно, поведение Уокера напоминает метания Сэма: он то хочет жить нормально, то не хочет, то стремится к родным, то бежит от них. А когда он говорит будущей напарнице, что общался с призраком, крайне трудно удержаться от смеха.



Ближе к середине эпизода сериал всё-таки начинает выглядеть как нечто самостоятельное, но актёры, даже перебравшись на другой канал, несут на себе сидабовскую метку, потому задушевных разговоров хватает. Само по себе это неплохо, и радует, что герои умеют говорить о своих проблемах — беда в том, что большая часть подобных диалогов выглядит, как чтение текста, а не общение живых людей.



В угоду повесточке Уокеру заменили напарника, и теперь это не забавный негр, а сильная и независимая женщина, которая будет строить и периодически шпынять главного героя. Так же в толерантном комплекте идёт брат-гей, но непонятно, будет ли его голубизна играть какую-то роль в сюжете — пока складывается впечатление, что он в сериале для галочки.



Уокер с напарницей расследуют нападение на полицейского, находят точку сбыта наркотиков и понимают, что нарвались на картель. Так же благодаря мизерной мозговой активности главный герой приходит к выводу, что дело об убийстве его жены закрыли слишком рано, и настоящий виновник трагедии до сих пор на свободе. За весь эпизод главный герой дерётся всего раз и без вдохновения, даже не пытаясь быть похожим на старого Уокера. Одной из основных причин для просмотра был вопрос, будет ли Падалеки бить ногой с разворота, и не сделать этого в пилотной серии — преступление.



Немалое внимание уделено семейным проблемам Уокера. Малолетняя дочь-бунтарка и сын, пытающийся быть во всех отношениях положительным. Будет интересно, если из-за излишнего напряжения и попыток соответствовать выдуманному идеалу у него поедет крыша, и главному герою придётся с этим разбираться. Но пока на сыне внимание не заостряют, упор сделан на конфликт с дочерью. Она чувствует себя обделённой вниманием, имея на то все основания, явно хочет натворить глупостей, но пока не придумала, каких именно.



Сам Уокер неплохо справляется с ролью отца: вопреки клише он не третирует дочь за прогулы и курение травки, а старается снова стать для неё опорой. Он понимает, что она сбегает из школы и заставляет всех нервничать не из-за сучьего нрава, а потому, что ей плохо, и осознаёт, что частично виноват в этом.



Во время просмотра можно регулярно ловить кринж от странной игры Джареда Падалеки. С его мимикой творится нечто поистине странное, иногда кажется, что он пришелец, неумело натянувший человеческую маску. То ли он не до конца понимает, какие эмоции должен отыгрывать, то ли специально корчит рожи — в любом случае смотрится это диковато.



В целом пилотный эпизод оставляет приятное впечатление. Не похоже, что сериал будет претендовать на значимость и тем более культовый статус — с наибольшей вероятностью получится средний продукт для любителей сериалов о полиции. Чего-то революционного точно ждать не стоит, но получить удовольствие вполне возможно. Илья Макаров 1 февраля 2021



Вся галерея

Читательский рейтинг эпизода



Ваша оценка: Читательский рейтинг: 0%