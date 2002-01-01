Нельзя сказать, что тон повествования изменился, но пятый эпизод выглядит бодрее предыдущих. Авторы вплели семейную драму в сюжет, и теперь полицейские дела не выглядят чем-то побочным.





Уокер возвращается к работе под прикрытием, чтобы закончить старое дело. Несколько месяцев назад он внедрился в банду грабителей, но взять организатора не удалось, как и найти украденные деньги. В роли шпиона герой явно чувствует себя увереннее, чем под личиной рейнджера, где ему буквально не дают развернуться. Здесь же он проводит полноценное расследование, манипулирует подельниками и находит время на разборки со своим умственно отсталым сыном.





Отпрыск Уокера явно предпочитает жить в своём мирке и плохо соотносит свои гениальные идеи с реальностью. Ему прямым текстом говорят, что папа работает, а дело, которое он ведёт, опасное, но тот ничего не желает слышать. Уверенность, что отец решил бросить семью, не поколебать доводами разума. Малолетний дебил даже едет выяснять отношения с родителем, подвергая опасности и себя, и всю операцию. При этом не хочется ругать сценаристов, они явно намеренно прописали персонажа именно таким. Август ведёт себя как нестабильный подросток, коим он и является, и то, что он своими выходками вызывает раздражение, нормально.





Рамирес, разумеется, не может отказать себе в удовольствии затмить главного героя, поэтому тоже впрягается в дело. Тем не менее раздражения она не вызывает, а в цивильной одежде и с новой причёской смотрится лучше, чем в форме.





Жгучей страсти между Уокером и злодейкой не наблюдается, всё больше походит на отношения деловых партнёров, которые когда-то трахались, потому и не удивляет момент, когда она решает кинуть своего бывшего подельника и любовника. Когда речь идёт о больших деньгах, мало кто думает о любви.





Куда интереснее отношения между Уокером и грозной дамой из ФБР. К сожалению, они взаимодействуют мало, но забавно наблюдать, как она пытается повесить на него кражу денег, а Уокер отшучивается.





Инсценировка смерти Уокера поначалу кажется излишней, но позже напрашивается вопрос, почему такое не проделывают со всеми агентами под прикрытием. Ведь рано или поздно бандиты выходят на свободу, а в тюрьме у них достаточно времени подумать, по чьей милости они там оказались и какими изощрёнными способами можно отплатить непрошенному благодетелю.





Вообще странная идея превратить сериал о рейнджерах в череду расследований с минимумом экшена. Сами дела, как правило, не лишены интереса, но всё выглядит слишком статичным. Если так пойдёт и дальше, к концу сезона герои начнут раскрывать дела, не покидая кабинета.



