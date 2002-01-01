В этот раз совсем не хочется ругать сериал или насмехаться над ним — эпизоды сделаны как надо. Драма выкручена на максимум, а в конце даже добавили чуть-чуть незамысловатого экшена, во время которого не наплевать, что происходит на экране.



Сначала нам показывают эпизоды из жизни семьи Уокеров, начиная со дня смерти Эмили и заканчивая текущим моментом. В основном речь идёт о попытках главного героя не тронуться умом, но немало внимания уделено остальным домочадцам и тому, как они справляются с горем. Дед молчит об убивающей его болезни, чтобы не наполнять чашу скорби ещё сильнее, а Лиам отказывается от перспективной должности, чтобы быть ближе к родным. Бабуля, сходив налево, решает не разрушать семью, а Стелла дерётся с пацанами, чтобы никто не побил рекорд её матери в игровых автоматах. Август продолжает быть бесполезным.



Можно последовать примеру Августа и предъявить Уокеру за его бегство от семьи в сложный момент, но можно если и не оправдать, то хотя бы понять его поступок. Едва ли он решился бы на психотерапию, потому у него есть лишь два пути борьбы с болью утраты: погрузиться в работу или спиться. При любом раскладе быть хорошим отцом не получится, потому оставить детей на бабку с дедом — понятное решение. Едва ли правильное, но понятное.



Кратко, но доходчиво показывают события, приведшие к нынешнему конфликту, и даже Мики дают в них поучаствовать. Правда, её действия ни на что не влияют, отчего создаётся впечатление, будто она здесь по квоте, но справедливости ради стоит сказать, что её диалоги с подозреваемой довольно неплохи, а проявление навыков детектива вообще смотрится здорово.



Люди вообще склонны обвинять в своих бедах кого угодно кроме себя, а преступники на этом съели не одну стаю собак. Все они, как известно, невинно осуждены, а на преступления их толкает жестокое общество. Разумеется, среда и условия жизни влияют на вероятность пойти по скользкой дорожке, но конечный выбор человек делает сам. Вот и отец Тревора винит в смерти жены не себя, а Уокера. Разумеется, она поймала пулю не оттого, что участвовала в вооружённом ограблении, а потому, что мутный тип с родео оказался крысой.



Неожиданно интересно и, к сожалению, в последний раз раскрывается Хойд, друг Уокера, которого тот отправил за решётку в начале сезона. До сих пор он был раздражающим источником проблем, и трудно было понять любовь к нему семьи Уокеров. Но теперь он предстаёт с другой стороны, как человек, готовый на любой риск ради близких, а также как лихой парень, всегда знающий, что делать, и не лезущий за словом в карман. Воистину лучше бы сериал был посвящён ему, чем амёбе в исполнении Джареда Падалеки.



Хойд, по сути, разруливает ситуацию с заложниками и ограблением, а потом глупо садится на нож, чтобы зритель ощутил всю серьёзность происходящего. Действительно, не подстреленного же бандитами Лиама оставлять мёртвым, когда в запасе есть лишний белый цисгендерный мужик.



Хочется похвалить авторов за то, что не пытаются выставить бандитов жертвами. За весь эпизод ни главарь, ни тем более его подельники не вызывают ни капли сочувствия, а когда их пускают в расход, можно ощутить настоящий катарсис. Мы видим не мужчину, мстящего за жену, а злобного ублюдка, издевающегося над стариками и детьми, и какая бы трагедия ни была у него за спиной, он не стоит ни капли сожаления.



Как уже повелось, Уокер не делает почти ничего полезного, мозгом операции по спасению является Хойд, успевающий ещё и пофилософствовать о дорогах, которые прокладывает сама жизнь, а главный герой лишь выполняет указания.



Даже дети больше активничают, чем их папаша, особенно Стелла. Она практикуется в военно-полевой хирургии и экстремальном вождении. Август оказывает важную в тот момент психологическую помощь, снова проявляя себя потенциальным лидером (первый раз он это делал в эпизоде с ремонтом бара).



Радует, что главному герою хотя бы дали отмудохать злодея, хотя, как и в случае с убийцей жены, закрывает вопрос кто-то другой — в этот раз восставший из мёртвых брат. Сама драка не может порадовать хорошей хореографией, тем не менее воспринимается неплохо. Недостатки постановки компенсирует эмоциональный накал.



По итогу у Уокера очередной кризис, ему снова приходится оплакивать близкого человека и думать, как жить дальше. Странное решение сделать из героя вечного страдальца, но, похоже, авторы знают, что делают: по крайней мере, с этой ролью Джаред Падалеки справляется лучше, чем с образом брутального мужика. Илья Макаров 2 июля 2021



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