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← Все эпизодники О сериалеВидео / 5Кадры / 74Постеры / 2Разное / 2Фанарт

Уокер — 1x10–11

Walker

Эпизодники1x011x021x03–041x051x06–071x08–091x10–11
Чуда не случится. С первого эпизода было ясно, что ремейк не встанет в один ряд с оригиналом, но удручает и одновременно забавляет, что он даже не попытался с ним сравниться. Авторы полностью переписали историю персонажа, оставив от первоначального Уокера только имя. То есть мы либо имеем очередную сидабовскую мультивселенную, либо сериал скоро станет частью «Стреловёрса», а затем нас будет ждать большой кроссовер, где появится Чак Норрис. Хотелось бы, чтобы боссы The CW оказались достаточно безумны для этого. А пока имеем то, что имеем.

Когда привыкаешь к персонажам, смотреть на происходящее уже не так скучно, и некоторые эпизоды даже развлекают. Наблюдать, как милашка Стэлла пытается сбежать из дома, чтобы спастись от бандитов, вместо того чтобы обратиться за помощью к отцу, довольно забавно. К взрослой женщине были бы вопросы по поводу адекватности, а от влюблённой девочки-подростка не ждёшь глубокого анализа своих поступков. Поэтому когда она наедине общается с уголовником, имеющим зуб на её батю, мчится без оглядки по шоссе, не взяв с собой необходимых вещей и денег, её поведение воспринимается как нечто естественное. Учитывая, какую дичь творят современные дети, Стэлла даже не выглядит глупой.

Сам же Уокер, закрыв вопрос с убийцей жены, развлекается с толстой негритянкой, которую Рамирес подозревает в краже музыкальных инструментов. И снова авторы дают герою дело просто, чтобы чем-то занять, пока другие (в этот раз дочь) делают что-то важное. Расследование проходит на полном расслабоне, что неудивительно: неужели кому-то всерьёз есть дело до богачей, у которых украли вещь, которой они даже не пользуются?

Также герой переживает по поводу поцелуя с Джерри, но больше для порядка и конфликта в сюжете: ведь дружочек Войт намедни откинулся и в очередной раз зовёт замуж бывшую барменшу. Казалось бы, двое взрослых поцеловались по пьяни после пережитого стресса и явно не планируют доводить дело до брака и тем более до постели, можно просто сделать вид, что ничего не было, но нет, высосанные из пальца конфликты — наше всё.

И пока батя кайфует в обществе бюджетного варианта Вупи Голдберг, а брат занимается обустройством бара, дабы хоть как-то оправдать своё присутствие в сериале, Стэлла пробует разные способы не дожить до выпускного. Фаворитами являются пожар и крепкие руки матёрого бандита, но батя снова обламывает дочурке весь кайф, за что и получает от неё пулю в плечо. Самое прекрасное во всей истории то, что Уокеру снова не дают нормально подраться. Впрочем, к финалу сезона подобного и не ждёшь. В конце концов, главного героя здесь называют Корди, что многое говорит о нём — чёрта с два у кого бы повернулся язык называть так прежнего Уокера, а здесь такое происходит сплошь и рядом.

И снова разборки с бандитами выглядят чем-то побочным, неважным для сюжета, а главным кажется открытие бара и перспектива отношений с бывшей подружкой, которую сам Уокер и упёк в тюрьму. Но ругать сериал за такую расстановку акцентов уже не хочется.
Илья Макаров
31 мая 2021

   


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