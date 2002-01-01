Как часто бывает, создатели сериала так и не смогли определиться, чем будет их проект. С одной стороны, мы имеем сквозной сюжет с расследованием смерти жены Уокера, с другой — целый сезон филерных эпизодов, никак особо не двигающих повествование. В таком подходе нет ничего плохого, он прекрасно работал и в «Касле», и в «Сверхъестественном», но почему-то не работает здесь. Разница в том, что в упомянутых сериалах герои решали насущные проблемы, не забывая о главной цели, а когда наступал подходящий момент, предпринимали определённые действия; Уокер же не делает ровным счётом ничего. От эпизода к эпизоду принимают решения и действуют все вокруг, кроме главного героя, который, похоже, проникся даосским принципом недеяния и теперь созерцает окружающий мир, лишь изредка сдвигаясь с места, подобно листу, сорванному порывом ветра.



Забавно наблюдать, как заигрывающий с повесточкой The CW обозначает тему мужской гомосексуальности, а потом быстренько старается её куда-то слить. В прошлый раз прогрессивные лицемеры, превратившие в лесбиянок чуть ли не половину «Стреловёрса», лишили голубого (к тому же, ещё и чёрного) помощника Стрелы семейного счастья, а теперь проделывают тот же трюк с братом главного героя. Действия эти выглядят как попытка усидеть на двух стульях: подлизать СЖВ-горлопанам, чтобы не засрали сериал в «Твиттере», и не потерять более консервативную публику, которая как раз и делает рейтинги сериалам и кассу кинотеатрам.



Брат Уокера Лиам перестаёт быть персонажем для галочки и становится полноценной личностью, куда более эмоционально развитой, чем большинство местных героев. Притом его развитие происходит постепенно от «на хрен он тут вообще нужен?» к «этот чувак вроде норм» и до «да он крутой в отличие от пресной картонки Уокера». И пока протагонист покупает пиццу и тусит на выпускном своих детей, его брат готовит материалы расследования, рвёт отношения с любовником, чтобы уберечь того от потенциальной угрозы в лице бандитской группировки, а потом переживает последствия принятых решений. И когда он переживает, ему веришь, он действительно выглядит замученным, даже загнанным человеком, разворошившим осиное гнездо, хотя мог бы пройти мимо.



Не обходится без сериального клише, когда персонажи долго утаивают друг от друга важную информацию, но к чести авторов надо сказать, что они не стали создавать на этой почве конфликт ещё на пять эпизодов. Когда Лиам таки говорит брату о том, что удалось нарыть по поводу убийства Эмили, тот не наезжает за долгое молчание, а молча уходит, чтобы всё обдумать.



Уокер нормально справляется с ролью отца, друга, аварийного комиссара, но главный герой из него не выходит никак. О том, что убийца Эмили на свободе, он узнаёт от брата, на след бандитов его наводит капитан, даже убийцу валит не Уокер, а Джерри, которую нас заставили подозревать в злонамеренности в прошлых эпизодах. Был шанс прикольно обыграть клише с героем, отказывающимся от мести: достаточно было, чтобы Уокер сначала опустил пистолет, а потом сказал что-то в стиле «да ну на хер» и накормил свинцом сучку, лишившую его жены. Куда интереснее было бы наблюдать за внутренним конфликтом героя, перешедшего черту, чем за посредственностью, которую нам демонстрируют.



Обычно Рамирес является затычкой в каждой сюжетной бочке, и её суют даже туда, где от неё больше вреда, чем пользы (как в эпизоде, где Уокер работал под прикрытием), а в этот раз сильную и независимую мексиканку оставляют присматривать за детьми, словно указывая бабе на её место. С другой стороны, много внимания уделяется Джерри — она действует, пока тупой мужлан Уокер тупит, так что можно считать, баланс сохранён, и вселенной ничего не угрожает.



Сериал постепенно перестаёт быть совсем уж скучным, и в нём появляется что-то хорошее помимо личика дочки и задницы напарницы главного героя. Персонажи располагают к себе, и становится не наплевать, что произойдёт с ними дальше. Просто авторам стоило полностью вычеркнуть линию с рейнджерами, а действие полностью перенести на ранчо — тогда бы сериал стал тем, чем и должен быть, социальной драмой, повествующей о жизни американского рабочего класса. Илья Макаров 9 мая 2021



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