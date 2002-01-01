 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
     
Терминатор против инопланетян: если пришельцы нападут, Арнольд Шварценеггер готов возглавить человечество Гнев Джейсона Стэйтема — первый постер нового фильма Гая Ричи Дракула возвращается наказать своих невест в трейлере зарубленного пилота ABC Третий аниме-фильм серии «Моя геройская академия» выйдет в японский прокат в августе Кровища, взрывы, Харли Квинн! Суперзлодеи яростно геройствуют в первом трейлере «Отряда самоубийц» Джеймса Ганна
← Все эпизодники О сериалеВидео / 5Кадры / 52Постеры / 2Разное / 2Фанарт

Уокер — 1x06–07

Walker

Эпизодники1x011x021x03–041x051x06–07
Когда смотришь шестой эпизод, ни в коем случае не вспоминай об оригинальном сериале, иначе станет не просто скучно, а невыносимо. Чёрт с ними — с полностью изменённой историей и похеренной харизмой персонажа, но при мысли, что старый Уокер ловил грабителей, дрался с якудзой и останавливал маньяков, а нынешний чинит сарай, желание жить резко улетучивается.

Авторам понравилась идея превращения центрального персонажа в мебель, и пробовать что-то новое они пока не собираются. Поэтому пока брат и начальник главного героя расследуют основное дело сезона, сам он пытается отстоять пару стен и гнилые балки. Ведь раньше он ходил сюда бухать вместе с женой и теперь обязан всеми правдами и неправдами сохранить бар, который явно не нужен его хозяйке.

Сама по себе привязанность к местам нормальна, а неприятие перемен естественно, но поведение Уокера выглядит капризом подростка. Собственно, именно таким его всю дорогу и выставляют авторы сериала. Это не взрослый мужик с колоссальным жизненным опытом и даже не коп с ПТСР — он просто не желающий взрослеть мальчишка, которому постоянно вправляют мозги мудрые женщины, будь то напарница, хозяйка бара, мать или даже призрак жены.

В повествование вводят мать Мики и с первых кадров стараются вызвать максимальную неприязнь к этому персонажу только лишь для того, чтобы сыграть на контрасте и уже в следующем эпизоде показать её с другой стороны. Работает это неплохо, как и все твисты шестого эпизода, но чтобы впечатлиться проделанной сценарной работой, приходится наблюдать унылую ваниль в отношениях Мики и её парня, а потом ловить кринж, глядя, как взрослая баба паникует от того, что мать застаёт её с мужчиной.

Линия с пикником семейства Уокеров вообще не стоит внимания. Дети играют в привычную игру «папа бросил — папа придёт», и все события этой части эпизода играют лишь на вау-эффект от осознания, что новый приятель Стеллы — сын преступника, которого упекли за решётку благодаря Уокеру.

В итоге Уокер покупает бар, который так и не смог починить, пока ещё не зная, что Джерри, хозяйка заведения, связана с убийством его жены. Какую именно роль в этом она сыграла, пока неясно, и это на данный момент единственный интересный вопрос сериала.

В седьмом эпизоде брат и начальник героя отправляются в Мексику на поиски зацепок по делу убийства Эмили, а Уокер снова делает ровным счётом ничего. Он катается с напарницей и пьёт пиво, пока заново знакомится со своей матерью. В итоге Мики узнаёт, что маман не настоящая, но родная сестра оной, поэтому мало что меняется. Конечно, из этого раздуют целую драму с обязательными обвинениями вроде «как ты могла лишить меня семьи и запретить мне терпеть побои от матери-наркоманки и её трахарей?», затем будет примирение и принятие, а пока у Мики назревает кризис личности, словно новые факты о прошлом как-то способны изменить её жизнь.

И вот, спустя семь эпизодов главному герою дают подраться, но ничего кроме разочарования сцена боя не вызывает. Прежний Уокер в одиночку уложил бы всю банду отморозков, а нынешний кое-как заламывает одного, позволяя остальным ублюдкам сбежать.

Сюжет пытается стать интересным, но при нынешних раскладах во втором сезоне Уокера вообще не будет, раз все уже сейчас неплохо без него обходятся.
Илья Макаров
26 марта 2021

   


Читательский рейтинг эпизода

Ваша оценка:
Читательский рейтинг: 0%
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
«Уокер» — 1x06–07
 
«Уокер» — 1x05
 
«Уокер» — 1x03–04

Тоже интересно

 
Кино Самые провальные фильмы 2018 года
 
Кино Ридли Скотт наконец-то готов снимать «Гладиатора 2»
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 352: Левый мессия BadComedian и зелёный Netflix
 
Кино Кампания #RestoreTheSnyderVerse по возвращению Зака Снайдера в DCEU взорвала «Твиттер»
 
Кино Тизер фильма «2.0» — индийский блокбастер «Робот» получил продолжение
 
«Дюнкерк» Кристофера Нолана помог Лорен Хиссрич создать «Ведьмака»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Выйдут в марте

28 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
29 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
30 Вт21:45ЕВА (трансляция)
31 СрНоль кадров в секунду

Выйдут в апреле

1 Чт20:00Телеовощи (трансляция)

Новые выпуски подкастов

 
36Лазер-шоу «Три дебила» – 455: Snyder Cut, «Никто» и школа Сарика Андреасяна
 
4Ноль кадров в секунду – 361: Steam против женщин
 
 
32ЕВА
 
 
8Телеовощи – 384: Каждому по Поночке
 
9Лазер-шоу «Три дебила» – 454: «Последний богатырь: Корень Зла» и «По наклонной»
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru