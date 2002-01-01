Когда смотришь шестой эпизод, ни в коем случае не вспоминай об оригинальном сериале, иначе станет не просто скучно, а невыносимо. Чёрт с ними — с полностью изменённой историей и похеренной харизмой персонажа, но при мысли, что старый Уокер ловил грабителей, дрался с якудзой и останавливал маньяков, а нынешний чинит сарай, желание жить резко улетучивается.



Авторам понравилась идея превращения центрального персонажа в мебель, и пробовать что-то новое они пока не собираются. Поэтому пока брат и начальник главного героя расследуют основное дело сезона, сам он пытается отстоять пару стен и гнилые балки. Ведь раньше он ходил сюда бухать вместе с женой и теперь обязан всеми правдами и неправдами сохранить бар, который явно не нужен его хозяйке.



Сама по себе привязанность к местам нормальна, а неприятие перемен естественно, но поведение Уокера выглядит капризом подростка. Собственно, именно таким его всю дорогу и выставляют авторы сериала. Это не взрослый мужик с колоссальным жизненным опытом и даже не коп с ПТСР — он просто не желающий взрослеть мальчишка, которому постоянно вправляют мозги мудрые женщины, будь то напарница, хозяйка бара, мать или даже призрак жены.



В повествование вводят мать Мики и с первых кадров стараются вызвать максимальную неприязнь к этому персонажу только лишь для того, чтобы сыграть на контрасте и уже в следующем эпизоде показать её с другой стороны. Работает это неплохо, как и все твисты шестого эпизода, но чтобы впечатлиться проделанной сценарной работой, приходится наблюдать унылую ваниль в отношениях Мики и её парня, а потом ловить кринж, глядя, как взрослая баба паникует от того, что мать застаёт её с мужчиной.



Линия с пикником семейства Уокеров вообще не стоит внимания. Дети играют в привычную игру «папа бросил — папа придёт», и все события этой части эпизода играют лишь на вау-эффект от осознания, что новый приятель Стеллы — сын преступника, которого упекли за решётку благодаря Уокеру.



В итоге Уокер покупает бар, который так и не смог починить, пока ещё не зная, что Джерри, хозяйка заведения, связана с убийством его жены. Какую именно роль в этом она сыграла, пока неясно, и это на данный момент единственный интересный вопрос сериала.



В седьмом эпизоде брат и начальник героя отправляются в Мексику на поиски зацепок по делу убийства Эмили, а Уокер снова делает ровным счётом ничего. Он катается с напарницей и пьёт пиво, пока заново знакомится со своей матерью. В итоге Мики узнаёт, что маман не настоящая, но родная сестра оной, поэтому мало что меняется. Конечно, из этого раздуют целую драму с обязательными обвинениями вроде «как ты могла лишить меня семьи и запретить мне терпеть побои от матери-наркоманки и её трахарей?», затем будет примирение и принятие, а пока у Мики назревает кризис личности, словно новые факты о прошлом как-то способны изменить её жизнь.



И вот, спустя семь эпизодов главному герою дают подраться, но ничего кроме разочарования сцена боя не вызывает. Прежний Уокер в одиночку уложил бы всю банду отморозков, а нынешний кое-как заламывает одного, позволяя остальным ублюдкам сбежать.



Сюжет пытается стать интересным, но при нынешних раскладах во втором сезоне Уокера вообще не будет, раз все уже сейчас неплохо без него обходятся. Илья Макаров Обсуждение 26 марта 2021



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