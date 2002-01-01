Возникает ощущение, что авторы сериала пытаются выяснить, получится ли сделать своё детище настолько скучным, что оно станет способно останавливать движение молекул. И пока что им это удаётся, ведь каждый следующий эпизод получается тоскливее предыдущего.



С тем, что новый Уокер не крутой от слова «совсем», нужно просто смириться. Вероятно, к финалу сезона он вообще перестанет совершать какие-либо телодвижения, а разруливать всё будет его сильная и независимая напарница.



В третьем эпизоде Мики безуспешно учится вытаскивать ключи из зажигания и запирать машину, а Уокер предаётся воспоминаниям в компании старого друга. Бывают такие друзья, которых старшее поколение рекомендует, схватив за причинное место, тащить в музей. Этого милого чувака любит вся семья Уокера, и он как будто тоже хорошо ко всем относится, вот только это притворство типичного нарцисса. Если бы он заботился о своём друге и его семье, то не припёрся бы в гости на угнанной тачке и вообще не появлялся бы на глаза, раз уж затеял незаконную сделку. Не будь местная полиция инфицирована вирусом тупизны, присутствие в доме такого приятеля серьёзно осложнило бы жизнь главному герою: достаточно было того, что Уокер не арестовал его за угон машины, чтобы его замордовал отдел внутренних расследований.



Как обычно, расследование в эпизоде идёт фоном, а главный герой большую часть времени решает семейные проблемы. При этом ведёт он себя лицемерно: измывается над сыном, страдающим первым похмельем, будто сам не любитель приложиться к бутылке; пытается быть строгим с дочерью, угодившей в ментовку за курение травы, но к концу эпизода вдруг становится добрым папочкой и сажает за руль вновь обретённого кабриолета.



Четвёртый эпизод даже пытается быть интересным, и дело, которое ведут рейнджеры, ненадолго вытягивает сериал из омута скуки, но этого недостаточно. Уокер занят чем угодно, кроме расследования. Всё на себе тащит Рамирес, а главный герой лишь выполняет функцию сайдкика. И ладно бы он реализовывал себя в побочных сюжетах, но он не делает ровным счётом ничего. С эмиграционной службой разбирается брат, он же поднимает материалы дела об убийстве Эмили, преступников ловит Рамирес, а Уокер только ходит по локациям и временами пытается неуклюже шутить.



Казалось бы, вот классное дело: супружеская неверность, убийство ради денег, сведение счётов, трагическая история человека, искавшего искупление и павшего жертвой чужой алчности — зачем сосредотачиваться на этом, если можно в очередной раз показать быт героев? Ведь при просмотре сериала про техасских рейнджеров нам в первую очередь важно узнать, куда пошёл работать хахаль Рамирес, и на какого смазливого пацана запала Стелла.



Бывают сериалы, которым нужно несколько эпизодов, чтобы раскачаться. К сожалению, «Уокер» явно не из их числа. Роман Макаров 22 февраля 2021



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