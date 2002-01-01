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Уокер — 1x14–15

Walker

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Существует несколько стадий принятия «Уокера». Сначала идёт отрицание — не хочется верить, что всё может быть так плохо. Затем торг: наверняка через пару эпизодов сериал разгонится. Затем появляется гнев от осознания общей никчёмности происходящего, а затем депрессия, в которую вгоняет скука сериала. Но затем случается самое страшное — принятие. И вот уже персонажи начинают нравиться, и вдруг становится не наплевать, что с ними происходит, а хуже всего то, что хочется узнать, что же будет дальше. На этой стадии поможет лишь терапия «Пищеблоком» и боевиками позабытых времён, когда маскулинность не считалась чем-то постыдным.

Не успев толком оправиться от смерти жены, Уокер хоронит лучшего друга. Смерть Хойта вызывает больше эмоций, чем гибель Эмили, потому что та мертва по дефолту, а в его случае произошло то, чего можно было избежать. И хотя он мелькал всего в паре эпизодов, мы видели эволюцию из негодяя в хорошего человека, и теперь можем понять причины привязанности семьи Уокеров к Хойту. К тому же хоть персонажи и довольно симпатичные, едва ли кто-то из них может блеснуть харизмой, и потому потеря, по сути, единственного героя с этим качеством действительно невосполнима.

Радует, что в этот раз Уокер не сбегает от родных, а старается справляться с горем сообща. Он даже проходит своеобразное испытание героя, сначала бросая детёныша альпака, а затем возвращая его домой. Эта сюжетная ветка является иллюстрацией перемен в характере героя, отказа от эгоизма и готовности делать что-то для других. По сути повторяется история, с которой начался сериал: Уокер так же бросил близких, придумывал себе оправдания, всячески пытаясь рационализировать своё нежелание брать на себя ответственность. Он так же оставил детей, как и маленького альпака, убеждая себя, что кто-то другой позаботится о них лучше, и до сих пор имеет дело с последствиями своего решения. В этот же раз человечность и любовь берут верх над эгоизмом. Главный герой буквально спускается на самое дно (в овраг), словно Христос за душами праведников, а вернуться домой, к свету ему помогает семья.

Мики тоже проходит испытания, но здесь лишь очередная демонстрация girl power, на которую уже даже не смешно смотреть. Она выступает в поединке ММА против мужчины и, как водится в кино, побеждает. Разумеется, у тренированного бойца нет шансов против фигуристой мексиканки, которая когда-то давно ходила в секцию дзюдо. А так как у сериала нет нормального постановщика боёв, а актёры явно неумехи, мы толком и не видим поединка. А ведь красивый бой мог бы добавить плюс к рейтингу за счёт фанатов мордобоя и ещё больше благодаря любителям femdom, но в такую благодатную почву вновь упали зёрна бездарности.

Намного убедительнее выглядит Мики, когда выясняет отношения с матерью и работает под прикрытием, выясняя, кто разводит на деньги отчаявшихся людей. В обычной одежде и проявляя чуткость и ум этот персонаж вызывает больше симпатии и интереса, когда же она жопу морщит, корча из себя крутого рейнджера, хочется промотать все сцены с ней.

Радует, что Уокер начинает делать хоть что-то. Например, разруливает ситуацию с мошенничеством в группе поддержки, подходя к делу творчески и без посторонних указаний. Похоже, бичом сериала является униформа — без неё герои сразу становятся бодрее и интереснее. Возможно, посыл сериала в том, что быть полицейским плохо? Не просто же так его назвали просто «Уокер» без приписки о техасском рейнджере, как в оригинале. Если это так, то следующим логичным шагом будет снять сериал про сценаристов The CW, в конце которого все уволятся.
Илья Макаров
5 августа 2021

   


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Источник фотографий: Depositphotos

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