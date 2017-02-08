«Не проиграйте, отряд злых сил!» — анонс

Состоялся анонс короткометражного сериала по комедийной ёнкоме за авторством сэйю Соры Токуи (Нико Язава в «Любовь вживую! Проект школьный идол», Хинако Нидзюкки в «Громкой мечте») «Не проиграйте, отряд злых сил!» (Makeruna!! Aku no Gundan!), который будет выходить в весеннем сезоне.

История рассказывает об инопланетном отряде «злых сил» под руководством Дона, которые планируют завоевать вселенную, начиная с Земли, — однако как только они прибывают на нашу планету, их космический корабль исчезает. Позже они встречаются с мальчиком, который решает им помочь, и находят работу, одновременно продолжая строить планы по захвату мира.