Представители студии Funcom рассказали кое-что интересное о создании Conan Exiles и грядущих обновлениях к своему неожиданно успешному симулятору болтающихся гениталий.

Помните, как мы писали о том, что Funcom находится на грани банкротства и продажи? И как за этой новостью неожиданно последовала другая, разительно более позитивная — о том, что студия получила права на разработку новых игр по вселенной «Конана»? Мы в своё время даже засомневались, не была ли первая новость чьей-то мрачной шуткой. Оказалось, что нет: создание Conan Exiles действительно спасло студию. Ещё недавно Funcom находилась на грани закрытия и одалживала деньги ради выплаты жалований работникам. Но в один прекрасный день команда залезла на SteamSpy и попыталась понять, у каких игр на PC получается достигнуть лучшего соотношения стоимости разработки к итоговым прибылям. Ответом стали «Посредственные выживаторы». Команда Funcom пришла к выводу, что «Продажи у этих игр отличные, а качество зачастую далеко от идеала — мы точно можем не хуже!» и взялась за дело. Остальное — история... которая, впрочем, только-только начинается.

Вот какие обновления Conan Exiles должна получить до выхода из раннего доступа:

Ведение осад. В игре появятся катапульты, которые позволят закидывать поселения не только камнями, но и заражёнными трупами.

Чистки. Орды управляемых компьютером врагов будут нападать на поселения игроков, создавая как серьёзные опасности, так и возможности для захвата сильных рабов.

Возможность седлать коней, слонов и прочую живность.

Магия.

Управление поселением. Возможность опредеять работы и расписания рабов, оживляя деревушки и даже сети связанных между собой поселений.

Новая местность с горами, лесами, своей температурой и новыми видами живности.

Ну и, раз уж мы говорим о Conan Exiles, обязательно стоит упомянуть последнее: до консолей игра доберётся не без цензуры. Выкинут ли обнажёнку полностью — вопрос, но без трусов разгуливать не позволят наверняка.