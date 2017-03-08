 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Оглашены системные требования Middle-earth: Shadow of War Игра по «Аватару» от авторов The Division Официальный список платформ и дата выхода Middle Earth: Shadow of War Объявлена дата выхода сериала «Американские боги» Рецензия и отзывы на игру For Honor
ИГРЫ
 
Прямая ссылка на новость:

О создании Conan Exiles и обновлениях в рамках раннего доступа

Представители студии Funcom рассказали кое-что интересное о создании Conan Exiles и грядущих обновлениях к своему неожиданно успешному симулятору болтающихся гениталий.

Помните, как мы писали о том, что Funcom находится на грани банкротства и продажи? И как за этой новостью неожиданно последовала другая, разительно более позитивная — о том, что студия получила права на разработку новых игр по вселенной «Конана»? Мы в своё время даже засомневались, не была ли первая новость чьей-то мрачной шуткой. Оказалось, что нет: создание Conan Exiles действительно спасло студию. Ещё недавно Funcom находилась на грани закрытия и одалживала деньги ради выплаты жалований работникам. Но в один прекрасный день команда залезла на SteamSpy и попыталась понять, у каких игр на PC получается достигнуть лучшего соотношения стоимости разработки к итоговым прибылям. Ответом стали «Посредственные выживаторы». Команда Funcom пришла к выводу, что «Продажи у этих игр отличные, а качество зачастую далеко от идеала — мы точно можем не хуже!» и взялась за дело. Остальное — история... которая, впрочем, только-только начинается.

Вот какие обновления Conan Exiles должна получить до выхода из раннего доступа:

  • Ведение осад. В игре появятся катапульты, которые позволят закидывать поселения не только камнями, но и заражёнными трупами.
  • Чистки. Орды управляемых компьютером врагов будут нападать на поселения игроков, создавая как серьёзные опасности, так и возможности для захвата сильных рабов.
  • Возможность седлать коней, слонов и прочую живность.
  • Магия.
  • Управление поселением. Возможность опредеять работы и расписания рабов, оживляя деревушки и даже сети связанных между собой поселений.
  • Новая местность с горами, лесами, своей температурой и новыми видами живности.

Ну и, раз уж мы говорим о Conan Exiles, обязательно стоит упомянуть последнее: до консолей игра доберётся не без цензуры. Выкинут ли обнажёнку полностью — вопрос, но без трусов разгуливать не позволят наверняка.

 
 
+ Обсудить
Темы
 
Видео Conan Exiles (PC, PlayStation 4, Xbox One)
 11 августа 2015 годаПродаются авторы Age of Conan и The Secret World 19 декабря 2015 годаFuncom работает над новой игрой про Конана 11 февраляConan Exiles — продажи, смена серверов и поддержка модов
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Новые игры января 2017
 
Анонс игры Conan Exiles
 
Conan Exiles — третий трейлер

Тоже интересно

 
Кино Постер фильма «Росомаха 3»
 
Кино Промо-арт фильма «Люди-Икс: Апокалипсис»
 
Аниме ЕВА-138: Как Железный человек Таноса насаживал
 
Кино Кадры из фильма «Черепашки-ниндзя»
 
Сериалы Трейлер сериала «Проповедник»
 
Кино Рецензия на фильм «Трансформеры: Эпоха истребления»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?

Новые комментарии

КГ в соцсетях
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика