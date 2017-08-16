У «Игры престолов» новый рекорд

Не успели новостные колонки остыть от обсуждения сюжетных перипетий и прежнего рейтингового рекорда «Игры престолов», как сериал обзавёлся новым. Пятая серия седьмого сезона, вышедшая на телеэкраны 13 августа, уверенно перескочила ранее установленный барьер.

Предыдущей высотой были 10,2 млн зрителей, посмотревших четвёртую серию нынешнего сезона на прошлой неделе. Последовавший за ней эпизод Eastwatch одним махом прибавил к и без того внушительной цифре полмиллиона человек — отныне рейтинговый пик фэнтезийного эпика составляет 10,7 млн зрителей. На данный момент это наивысшее достижение проекта, чей текущий сезон также начался с рекордных для сериала 10,1 млн человек, посмотревших премьеру.

Шестой эпизод выйдет в эфир кабельного канала HBO 20 августа. Не исключено, что предпоследняя серия укороченного седьмого сезона фэнтезийной саги сумеет преодолеть и эту впечатляющую отметку.