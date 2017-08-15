Заслуженный ветеран экрана и наставник незрячих уникумов Скотт Гленн (фильмы «Тренировочный день», «Молчание ягнят», сериалы «Сорвиголова», «Оставленные») влился в актёрский ансамбль мистического триллера «Касл-Рок» от потокового сервиса Hulu.

Касл-Рок — вымышленный населённый пункт из вселенной Стивена Кинга, где разворачиваются события многих фантастических рассказов и романов мэтра ужасов. Хоррор-антология объединит персонажей и связанные с ними истории, происходившие в городке штата Мэн. Скотт Гленн сыграет Алана Пэнгборна — бывшего шерифа Касл-Рока, нёсшего службу в самые тёмные для городка времена. Персонаж фигурирует в романах «Нужные вещи» (Needful Things) и «Тёмная половина» (The Dark Half).

Наряду с Гленном в сериале снимаются Андре Холлэнд («Больница Никербокер»), Мелани Лински («Вместе»), Билл Скарсгард («Хемлок Гроув»), Джейн Леви («Не дыши») и Сисси Спейсек («Родословная»).

Первый эпизод снимет Майкл Аппендаль («Рэй Донован», «Легион»). Исполнительными продюсерами числятся Дж. Дж. Абрамс Сэм Шоу, Дастин Томасон, Бен Стефенсон и Лиз Глоцер. В производстве заняты Bad Robot Productions и Warner Bros. Television.