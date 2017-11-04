Netflix отстранил Кевина Спейси от съёмок в шестом сезоне «Карточного домика»

Эта история не могла тянуться долго — потоковый сервис Netflix, подгоняемый разгорающимся скандалом, отказался работать с Кевином Спейси. Накануне появились слухи, что авторы «Карточного домика» подумывают вычеркнуть его персонажа Фрэнка Андервуда из сценария финального шестого сезона. Так и оказалось — судя по всему, в ближайшее время материал переработают, а к съёмкам вернутся уже с обновлённым сценарием, который исключает появление Спейси на съёмочной площадке.

Производство шестого сезона политического триллера приостановили на этой неделе для оценки ситуации. Но поскольку количество обвинений в адрес исполнителя главной роли и продюсера проекта растёт, представители потокового сервиса видят единственный выход из ситуации — порвать все связи с обвиняемым и тем самым, возможно, спасти последнюю главу «Карточного домика».

Теперь уже совершенно ясно, что дата премьеры заключительного сезона сдвинется с предполагавшейся ранее середины следующего года на более поздний срок. Впрочем, некоторые инсайдеры считают, что вскоре Netflix и вовсе заявит о закрытии сериала, остановившись на пяти сезонах.